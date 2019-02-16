Fenerbahçe Konyaspor maçına damga vuran görüntü! Konyasporlu futbolcunun bacağının hali sosyal medyayı salladı!

Spor Tot oSüper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Kadıköy’de bir araya gelirken maçın ilk yarısına VAR kararları ve tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Karşılaşmanın 13. dakikasında Martin Skrtel'in Leonard Zuta'ya yaptığı müdahale sarı kartla cezalandırılırken Konyaspor cephesi kırmızı kart bekledi.

Karşılaşma 11'e 10 devam edecek. pic.twitter.com/dGzqRqtYWE — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2019

Daha sonra 33’te Adis Jahovic’in gördüğü kırmızı kartın ardından Atiker Konyaspor, resmi Twitter hesabından Skrtel'in Zuta'ya yaptığı müdahalenin fotoğrafını paylaştı ve “Karşılaşma 11’e 10 devam edecek” ifadesini kullandı.

Devre arasında ise Atiker Konyaspor bir paylaşımda daha bulundu. Bu kez Leonard Zuta’nın bacağının fotoğrafını paylaşan yeşil-beyazlılar, Zuta’nın bacağını “Skrtel ile girdiği mücadele sonrası futbolcumuz Zuta'nın ayağı” ifadeleriyle paylaştı. İki paylaşımda sosyal medyada geceye damga vurdu.

Skrtel ile girdiği mücadele sonrası futbolcumuz Zuta'nın ayağı. pic.twitter.com/8dlEjXcMve — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2019

Fenerbahçe Konyaspor maçında ilk yarıya VAR damga vurdu! Fenerbahçe Konyaspor maçında ilk devreye VAR pozisyonları damga vurdu. Fırat Aydınus iki kez VAR incelemesine başvururken tartışmalı kararlar sonucunda Adis Jahovic, kırmızı kart gördü. Jahovic`in atılmasının ardından Atiker Konyaspor cephesi flaş bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku