Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası Miha Zajc’tan Zenit ve Beşiktaş açıklaması…

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor Kadıköy’de 1-1 berabere kalırken ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan Miha Zajc, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Zajc, “Taraftar inanılmazdı, burda oynamaktan dolayı çok mutluyum. İstediğimiz golü atamadık maalesef” dedi.

Önlerindeki Zenit ve Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Zajc, “Kesinlikle zor bir rakibe karşı oynadık. Bazı ürettiğimiz şanslar vardı, olmadı. Zenit ve Beşiktaş karşılaşmasına karşı en iyi şekilde hazırlanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Maça ilk 11’de başlayan Sloven oyuncu 63 dakika sahada kalırken yerini Andre Ayew’e bıraktı. Ersun Yanal`dan Slimani yorumu: `Bir kişiye takılıp kalırsak...` Süper Lig`in 22. haftasında Atiker Konyaspor`a karşı 1-1`lik beraberlik alan Fenerbahçe`nin teknik direktörü Ersun Yanal, maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku