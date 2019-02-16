Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası Jailson konuştu: ‘Devam etmemiz gerekiyor…’

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe’nin golüne imza atan Jailson maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı, “Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Avantajımız da vardı ama üstünlüğü kuramadık. Rakibimiz iyi savaştı, kurduğumuz baskıdan iyi çıktılar. Devam etmemiz gerekiyor, kafamızı kaldırmamız gerekiyor çünkü daha önümüzde maçlar var” dedi.

Jailson şöyle devam etti: “Aslında çok iyi konsantre olmuştuk ama kontrataktan gol yedik. Kafamızı kaldırdık, gol attık ama ofsayt oldu, maçı kazanamadık maalesef.” Ali Turan`dan Fenerbahçe maçı sonrası gönderme: `İlla yere mi atlayalım?` Süper Lig`in 22. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor`un tecrübeli oyuncusu Ali Turan, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku