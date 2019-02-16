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Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası Jailson konuştu: ‘Devam etmemiz gerekiyor…’
Fenerbahçe

Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası Jailson konuştu: ‘Devam etmemiz gerekiyor…’

Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Jailson, avantajlı taraf olmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Jailson, "Rakibimiz iyi savaştı, kurduğumuz baskıdan iyi çıktılar. Devam etmemiz gerekiyor, kafamızı kaldırmamız gerekiyor çünkü daha önümüzde maçlar var" dedi.

16 Şubat 2019 21:31

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe’nin golüne imza atan Jailson maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı, “Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Avantajımız da vardı ama üstünlüğü kuramadık. Rakibimiz iyi savaştı, kurduğumuz baskıdan iyi çıktılar. Devam etmemiz gerekiyor, kafamızı kaldırmamız gerekiyor çünkü daha önümüzde maçlar var” dedi.

Jailson şöyle devam etti: “Aslında çok iyi konsantre olmuştuk ama kontrataktan gol yedik. Kafamızı kaldırdık, gol attık ama ofsayt oldu, maçı kazanamadık maalesef.” 16 Şubat 2019 Ali Turan`dan Fenerbahçe maçı sonrası gönderme: `İlla yere mi atlayalım?` Süper Lig`in 22. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor`un tecrübeli oyuncusu Ali Turan, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:31 | 16 Şubat 2019
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