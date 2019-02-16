MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1-1 Atiker Konyaspor

Fenerbahçe Konyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta heyecanı devam etti. Hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe ile konuğu Atiker Konyaspor 1-1’lik skorla birer puana razı oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, 24 puana yükseldi ve 15. sırada kaldı. Atiker Konyaspor ise 34 puana çıktı.

Maçta 36’da Moryke Fofana’nın golüyle konuk ekip Atiker Konyaspor 1-0 öne geçerken Fenerbahçe, 45+1’de Jailson ile cevap verdi. Konuk ekipte 33’te Adis Jahovic, VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. VAR’ın damga vurduğu karşılaşmada 85’te Fenerbahçe Alper Potuk skoru 2-1’e getirse de VAR ile ofsayt tespit edildi ve tabela değişmedi.

Fenerbahçe Konyaspor maçında ilk yarıya VAR damga vurdu! Fenerbahçe Konyaspor maçında ilk devreye VAR pozisyonları damga vurdu. Fırat Aydınus iki kez VAR incelemesine başvururken tartışmalı kararlar sonucunda Adis Jahovic, kırmızı kart gördü. Jahovic`in atılmasının ardından Atiker Konyaspor cephesi flaş bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI 11’LER

STAT: Ülker

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

FENERBAHÇE: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Fenerbahçe Konyaspor maçına damga vuran görüntü! Konyasporlu futbolcunun bacağının hali sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe Konyaspor maçında Martin Skrtel`in Leonard Zuta`ya yaptığı müdahale Atiker Konyaspor cephesinin tepkisini çekti. Yeşil-beyazlılar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isyan ederken devre arasında Zuta`nın bacağının hali sosyal medyada gündeme damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’de 4 eksik

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıktı. Kayserispor karşısında ilk 11’de forma giyen Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Roberto Soldado, Konya mücadelesinde kadroda yer alamadı. Soldado ve Tolgay kırmızı kart, Isla ise sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Konuk ekip Konyaspor’da ise Paolo Hurtado sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Öte yandan Fenerbahçe taraftarı karşılaşma öncesi Bağdat Caddesi’nden stada bir protesto yürüyüşü düzenledi. Taraftarlar yürüyüş boyunca TFF yönetimine tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarından protesto yürüyüşü İlgili Haberi Oku

Kocaman yaklaşık 9 ay sonra Kadıköy’de

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy’de. Sarı-lacivertli takımı iki farklı dönemde çalıştıran tecrübeli teknik direktör, yaklaşık 9 ay sonra Fenerbahçe taraftarının önüne çıktı. Geçen sezon Fenerbahçe’nin başında Kadıköy’de son maçını Atiker Konyaspor’a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı’nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor’un teknik direktörü olarak ayak bastı.

Rıdvan Dilmen: `İnsan futboldan soğuyor` Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçındaki tarıtşmalı pozisyonları değerlendiren Rıdvan Dilmen, İnsan futboldan soğuyor, ben soğuyorum. Jailson`un pozisyonu penaltı değil. Belki de FIFA kurallarında penaltı, bilemiyorum, ben oyuncu gözüyle bakıyorum. dedi. İlgili Haberi Oku

Zajc ilk kez

Fenerbahçe’nin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi. Fenerbahçe’nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, sağ bek göreviyle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda genel olarak orta sahanın sağında forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez sağ bek olarak 11’de sahada yer aldı.

Fenerbahçe Konyaspor maçından önce çok konuşulan Aykut Kocaman tweeti! Fenerbahçe`nin bugün karşılaşacağı A. Konyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli ekibin eski yöneticisi İsfendiyar Zülfikari`nin attığı tweet gündem oldu. İlgili Haberi Oku