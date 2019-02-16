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Fatih Terim soyunma odasında fırtına estirdi!
Galatasaray

Fatih Terim soyunma odasında fırtına estirdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından soyunma odası adeta fırtına estirdi.

16 Şubat 2019 12:53

UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica karşısında büyük bir hüsran yaşayan ve sahadan 2-1’lik yenilgi ile ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından adeta çılgına döndü.

Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, eleştiri oklarının hedefindeki Luyindama ve Marcao’ya sahip çıkarak N’Diaye ve Fernandao’yu eleştiren Terim’in soyunma odasındaki sözleri de adeta koridorlarda inledi.

Sarı-kırmızılı futbolcuları çok sert bir dille uyaran Fatih Terim, “Maçtaki halinizi görmek isteyen, duymak isteyen var mı? Bunları mı konuşalım! Topu alan ileri koşuyor, geri dönmüyorum. Hücuma giden, geri gelmiyor, ileri giden de bir daha savunmaya dönmüyor. Bu haliniz nedir böyle, bu futbol, bu anlayış size yakışıyor mu?” dedi.

Benfica karşısında alınan yenilgiden sonra ara vermeden Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray’da Fatih Terim’in Florya’da hışmına uğrayan isimlerden biri de Onyekuru ve Diagne oldu.

Onyekuru’nun bencil futbolunu eleştiren Terim, “Kendine çeki düzen ve her zaman bir takım oyuncusu olarak oyna” ifadelerini kullandı.

16 Şubat 2019 Yeni Merkez Hakem Kurulu`na tepki dinmiyor! Güntekin Onay ve Serdar Ali Çelikler de eleştirdi Spor yorumcusu Güntekin Onay, MHK`nin yeni üyesi Hakan Sivriselvi hakkında paylaşımda bulundu. Güntekin Onay, Hakan Sivriselvi`ye MHK`de görev verilmesine şaşırdığını söyledi. Serdar Ali Çelikler de, yeni MHK ile ilgili yazdığı yazıda Yusuf Namoğlu`nun istifasının ardından atanan MHK`ya baktım ve gözlerime inanamadım dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:53 | 16 Şubat 2019
BENFİCA fatih terim galatasaray uefa avrupa ligi
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