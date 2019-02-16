Ersun Yanal’dan Slimani yorumu: ‘Bir kişiye takılıp kalırsak…’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Üstün bir futbol oynamalarına rağmen rakip savunmayı aşamadıklarını söyleyen Yanal, “Maç 11’e 11 oynansa her iki takımın da oyunu oynayacağı bir maç olsa farklı olabilirdi. Yaklaşık 40’a yakın yan topun olduğu bir maç. Rakip takım sadece merkezi savunması, bizim daha farklı aksiyonlar yaratabilmemizi sağlayacak sıkışıklıklardan bunu yaratamamamız, bazı oyuncuların bu geçişleri daha hızlı yapmaması bizi oyunun belli yerlerine sabitledi. Yine de sonuca gidebilmeliydik. Böyle bir oyunun sonucunda kazanmalıydık. Kazanabilecek şansları da yakaladık. Rakibin sert savunmasını geçemedik” dedi.

Öte yandan Slimani’nin performansını değerlendiren Yanal, “Bizim oyuncularımız bunlar. Her seferinde bir kişiye takılıp kalırsak işimiz daha da zorlaşır. Bu meseleleri çözebileceğiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe`de Slimani ve Ersun Yanal`a büyük tepki: `Japonya`da olsa harakiri yapardı` Fenerbahçe`nin tartışmalı forveti Islam Slimani, Atiker Konyaspor maçındaki performansıyla yine saç baş yoldurdu. Cezayirli futbolcu için sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal`ın oyuncu değişiklikleri de eleştirildi. İlgili Haberi Oku

“GELECEK ADINA KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, takımının 15. sırada olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

“Gelecek adına kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’de futbolun adaletli oynanması adına umutlarım devam ediyor. Bu umutlarım tükenmeyecek. Geçmişteki maçlarda Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak oyunu oynadık. Hak ederek kazandık. Bugün de kazansak hak ederek kazanacaktık. Fenerbahçe, bu anlayışta bir problem yaşamayacaktır. Ben Fenerbahçe’ye böyle bir şeyi asla yakıştırmam.”

“HAKEMLERİMİZDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

Atiker Konyaspor’un iyi savunma yaptığını anlatan Yanal, “Bunun için de kenarlarda oyunu hızlı oynamayıp ceza sahasında oyuncularımızı topla buluşturmaya çalıştık. Her düşündüğünüz olmuyor. Son dakikada Alper’in pozisyonuna yakın pozisyonlara gitmek lazımdı. Orta yapmak her zaman doğru değil. Bu konuda biraz daha çabamızı eksik gördüm. Kazanacağımız maçta 1 puan aldık. Rakip bugün savunmasıyla bizden 1 puanı aldı.” diye konuştu.

Hakemlerle ilgili sorular üzerine de Yanal, “Hakemlerimizden şikayetçi değiliz. Asla şikayetçi olmadık. Ben, hakemlerimizin yönetilmesinden şikayetçiyim.” değerlendirmesinde bulundu.

Yanal, İslam Slimani ve takımın santrforlarıyla ilgili soruya, “Böyle bir sorunumuz ortada. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmalıyız. Biz de düşünüyoruz, tartıyoruz. Fenerbahçe buraları çok rahat geçecektir. Sancısı olmuyor mu, oluyor. Bunu rahatlıkla geçeceğiz.” cevabını vererek sözlerini tamamladı.