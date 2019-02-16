Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘VAR’ ve Milli Takım açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir ortak televziyon yayında Türk sporunun gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.
Türkiye’de bu sezon uygulamaya konulan ‘VAR’ hakkında yorum yapan Erdoğan, “VAR sisteminde bazı hatalar olsa da faydalı bir sistem. Ancak VAR sistemini de kontrol eden check balance tarzında bir sistem kurulmalı.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan A Milli Futbol Takımı’nın başında yerli teknik direktör olması gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak Milli takımın başında yerli teknik direktör olmasını isterim” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun görevine son verilmişti. Ukraynalı çalıştırıcının yerine Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş’in ismi geçiyor.