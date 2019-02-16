CAS’ın Galatasaray kararı UEFA’yı salladı

UEFA'nın sarı-kırmızılılar ile yaptığı 4 yıllık yapılandırma anlaşmasını yeniden inceleme kararı vermesi üzerine kulüp, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu. Merkezi Lozan'da bulunan itiraz mahkemesi bunun üzerine dün, Galatasaray Kulübü'nün, finansal fair play bağlamında yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirdi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, CAS'ın kendisine karşı aldığı kararın ardından UEFA da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Ortaya çıkan sonucun değerlendirildiği bu açıklama, ‘CAS kararı sonucu, Kulüp Finansal Kontrol Organı Araştırma Birimi ile Galatasaray AŞ arasında 13 Haziran'da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır' ifadeleriyle başlarken, sonraki bölümünde daha da dikkat çeken satırlara yer verildi.

‘UEFA, kurallarında değişikliği değerlendirecek'

İsviçre'den çıkan Galatasaray kararının, UEFA'nın konuyla ilgili yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapması sonucuna yol açabileceği itirafı yapılarak şunlar söylendi:

“UEFA, CAS'ın vermiş olduğu kararı detaylarıyla analiz edecektir. Bu CAS kararından kaynaklı olarak, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir. CAS kararı, UEFA'nın Finansal Fair Play sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez”.

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