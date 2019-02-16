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MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-2 Çaykur Rizespor | Süper Lig 22. hafta
Futbol

MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-2 Çaykur Rizespor | Süper Lig 22. hafta

Spor Toto Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Bursaspor taraftarı önünde sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Rizespor ise yükselişini sürdürerek küme düşme hattından kurtuldu.

16 Şubat 2019 15:43

Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Bursaspor’a konuk olan Çaykur Rizespor, 2-0 galip gelerek düşme hattından kurtulmayı başardı. Bursaspor ise düşüşünü sürdürerek küme düşme hattının sınırına geldi.

Karşılaşmaya kötü başlayan Bursaspor 12. dakikada Aatıf Chahechouhe’nin golüyle 1-0 geriye düştü. Takıma erken müdahale etmek isteyen Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 30. dakikada sarı kartı bulunan genç futbolcu Ramazan Keskin’i oyundan aldı.

Maçın 35. dakikasında ise taraftarın kendisine yönelik tepkisi nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Yusuf Erdoğan yerini Burak Kapacak’a bıraktı.

İkinci yarıda Bursaspor’un beraberlik için baskısı sonuç vermezken 78. dakikada Azubuike skoru 2-0’a getirdi ve Çaykur Rizespor bu skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Çaykur Rizespor ligin ikinci yarısında oynadığı beşinci maçındaki dördüncü galibiyetini alarak puanını 25 yaptı. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.

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Son güncelleme 18:01 | 16 Şubat 2019
bursaspor Çaykur Rizespor
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