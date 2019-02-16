Bursaspor’da Yusuf Erdoğan krizi! Taraftar tepki gösterdi…

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Bursaspor’un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı.

Bursaspor’un 1-0 geride olduğu dakikalarda yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolcuları Yusuf Erdoğan’a tepki gösterdi. Taraftarların tepkisi üzerine sinirlenen Yusuf Erdoğan oyundan çıkmak istedi.

Yusuf Erdoğan kenara doğru giderken, 26 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları ve Çaykur Rizesporlu Aatif Chahechouhe Yusuf Erdoğan’ı sakinleştirmeye çalıştı. Tepkilere sinirlenen Yusuf Erdoğan ‘Bırakın beni’ diyerek yeniden sahaya döndü ve oyunda kaldı.

Yaşanan bu olaydan iki dakika sonra, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Yusuf erdoğan’ı oyundan çıkardı. Yusuf Erdoğan doğrudan soyunma odasına giderken, Bursasporlu taraftarların tepkisi devam etti.

Öte yandan Bursasporlu futbolcular, soyunma odasına giden Yusuf Erdoğan’ı koridordan geri döndürdü. Yusuf Erdoğan’ın soyunma odasına gitmesini istemeyen futbolcular, 26 yaşındaki ismin yedek kulübesinde kalmasını sağladı.

CANLI ANLATIM | Bursaspor 0-1 Çaykur Rizespor (İlk yarı oynanıyor) Bursaspor ile Çaykur Rizespor, düşme potasından uzaklaşma adına kader maçlarına çıkıyor. İki takımda bu zorlu mücadelede galibiyet peşinde olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR`da... Konuk ekip Çaykur Rizespor dakikalar 12`yi gösterirken Aatif`ın attığı gol ile 1-0 öne geçmeyi başardı.Karşılaşmada dakikalar 32`yi gösterirken Bursasporlu Yusuf Erdoğan tribünlerden gelen tepkiler sonrasından oyundan çıkmak istedi ancak takım arkadaşları kendisini sakinleştirdi. Karşılaşmada dakikalar 35`i gösterirken Yusuf Erdoğan büyük protestolar eşliğinde yerini Burak Kapacak`a bıraktı. İlgili Haberi Oku