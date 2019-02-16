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Bursaspor’da Yusuf Erdoğan krizi! Taraftar tepki gösterdi…
Bursaspor

Bursaspor’da Yusuf Erdoğan krizi! Taraftar tepki gösterdi…

Spor Toto Süper Lig'i 22. haftasında oynanan Bursaspor Çaykur Rizespor maçına Yusuf Erdoğan ile tribünler arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

16 Şubat 2019 16:46

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Bursaspor’un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı.

Bursaspor’un 1-0 geride olduğu dakikalarda yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolcuları Yusuf Erdoğan’a tepki gösterdi. Taraftarların tepkisi üzerine sinirlenen Yusuf Erdoğan oyundan çıkmak istedi.

Yusuf Erdoğan kenara doğru giderken, 26 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları ve Çaykur Rizesporlu Aatif Chahechouhe Yusuf Erdoğan’ı sakinleştirmeye çalıştı. Tepkilere sinirlenen Yusuf Erdoğan ‘Bırakın beni’ diyerek yeniden sahaya döndü ve oyunda kaldı.

Yaşanan bu olaydan iki dakika sonra, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Yusuf erdoğan’ı oyundan çıkardı. Yusuf Erdoğan doğrudan soyunma odasına giderken, Bursasporlu taraftarların tepkisi devam etti.

Öte yandan Bursasporlu futbolcular, soyunma odasına giden Yusuf Erdoğan’ı koridordan geri döndürdü. Yusuf Erdoğan’ın soyunma odasına gitmesini istemeyen futbolcular, 26 yaşındaki ismin yedek kulübesinde kalmasını sağladı.

16 Şubat 2019 CANLI ANLATIM | Bursaspor 0-1 Çaykur Rizespor (İlk yarı oynanıyor) Bursaspor ile Çaykur Rizespor, düşme potasından uzaklaşma adına kader maçlarına çıkıyor. İki takımda bu zorlu mücadelede galibiyet peşinde olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR`da... Konuk ekip Çaykur Rizespor dakikalar 12`yi gösterirken Aatif`ın attığı gol ile 1-0 öne geçmeyi başardı.Karşılaşmada dakikalar 32`yi gösterirken Bursasporlu Yusuf Erdoğan tribünlerden gelen tepkiler sonrasından oyundan çıkmak istedi ancak takım arkadaşları kendisini sakinleştirdi. Karşılaşmada dakikalar 35`i gösterirken Yusuf Erdoğan büyük protestolar eşliğinde yerini Burak Kapacak`a bıraktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:20 | 16 Şubat 2019
bursaspor yusuf erdoğan
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1 Istanbul Basaksehir
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2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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