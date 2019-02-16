SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’ın ‘zırhlı araç’ sorusuna Putin’den güldüren yanıt
Bursaspor

Bursaspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı!

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Bursaspor'un yönetim kurulu mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre kararına sebep olan diyalog ise sosyal medyada geceye damga vurdu. Takımın gidişatından şikayetçi bir grup taraftar, Ali Ay'la görüşürken hem yönetimi hem de Samet Aybaba'yı eleştirdi ve kongre talep etti.

16 Şubat 2019 22:15

Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a sahasında 2-0 mağlup olan Bursaspor’da yönetim kurulu maçın ardından toplandı. Yeşil beyazlı yönetim mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı.

Bursaspor Kulübü, kongre kararını resmi internet sitesinden duyururken şu ifadelere yer verdi:

“Bu akşam yönetim kurulumuz toplanmış ve kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen, takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır.”

Açıklamanın ardından sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video ise geceye damga vurdu. Takımın gidişatından şikayetçi olan bir grup taraftar, Başkan Ali Ay’la konuştu. Yaşanan hararetli diyalogda taraftarlar hem Ali Ay yönetimini hem de Teknik Direktör Samet Aybaba’yı eleştirdi ve olağanüstü genel kurul talep etti.

Bu gergin görüşmenin ardından kısa süre sonra Ali Ay ve Bursaspor Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.

16 Şubat 2019 Samet Aybaba`dan istifa ve Yusuf Erdoğan açıklaması Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba Zor bir sürece girdik. Herkesin destek olması lazım dedi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:41 | 17 Şubat 2019
Ali Ay bursaspor
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR