Bursaspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı!

Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a sahasında 2-0 mağlup olan Bursaspor’da yönetim kurulu maçın ardından toplandı. Yeşil beyazlı yönetim mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı.

Bursaspor Kulübü, kongre kararını resmi internet sitesinden duyururken şu ifadelere yer verdi:

“Bu akşam yönetim kurulumuz toplanmış ve kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen, takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır.”

Açıklamanın ardından sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video ise geceye damga vurdu. Takımın gidişatından şikayetçi olan bir grup taraftar, Başkan Ali Ay’la konuştu. Yaşanan hararetli diyalogda taraftarlar hem Ali Ay yönetimini hem de Teknik Direktör Samet Aybaba’yı eleştirdi ve olağanüstü genel kurul talep etti.

Bu gergin görüşmenin ardından kısa süre sonra Ali Ay ve Bursaspor Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.

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