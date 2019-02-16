Bu futbol şampiyon yapar

Geçen haftalarda yazdığımız gibi lig yeni başlamış olsaydı Beşiktaş'ın yüzde yüz şampiyon olacağını söyleyebilirdik. Kadro zenginliğe ve oynanan futbola baktığımız zaman Beşiktaş'ın ligimizin en iyi takımı olduğunu söyleyebiliriz. Quaresma, Kagawa, Oğuzhan, Medel ve Larin gibi oyunculardan oluşan bir kulübeniz varsa sahadakilerin kalitesini siz düşünün. Tabii ki burada da büyük bir hoca farkını ve kadronun oluşmasında katkı sağlayan başkan ve yönetim kurulunu da unutmamak lazım. Beşiktaş maça çok kötü bir başlangıç yaptı. Bunun en önemli sebebi Lens'in ve Güven'in oyuna hiçbir şekilde katkı sağlamamaları ve etkisiz futbollarıydı. Son haftalarda formda olan Lens'in bir türlü kolektif oyuna uyum sağlayamayışı Beşiktaş'ın ilk yarıda rakibe üstünlüğü vermesine sebep oldu.

Rakip 10 kişi kalınca daha fazla topa sahip olan Beşiktaş etkili ve hızlı hücumlar yapmaya başladı. Özellikle Burak'ın derin ve delici koşuları, Malatya defansını zor durumda bıraktı. Fakat Ertaç'ın kurtarışları Beşiktaş'ın farklı galip gelmesini engelledi. Erol Hoca, taktik disiplini mükemmel olan bir Malatyaspor yarattı. Saha içerisine baktığımız zaman Erol Bulut'un takım üzerinde ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz.

Beşiktaş yakaladığı form grafiği ile bundan sonraki bütün maçları kazanabilecek performansa ulaşmıştır; Başakşehir puan kaybı yaşarsa şampiyonluğun en büyük adayıdır. İlerleyen haftalarda Atiba, Ljajic, Kagawa ve Quaresma'nın performansı yükselirse Beşiktaş'ın rakiplerinin işi gerçekten çok zor. Şenol hoca bu sezon Beşiktaş'ı şampiyon olarak bırakmalı ve Milli Takım'ın başına görkemli şekilde geçmeli.

Yazarın Diğer Yazıları