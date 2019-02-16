Aykut Kocaman’dan Fırat Aydınus’a tepki: ‘İşkence gibi maçtı’

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Fırat Aydınus’a tepki gösterdi.

Martin Skrtel’ın kırmızı kart görmemesi ve Adis Jahovic’in kırmızı kartla oyun dışında kalması hakkında konuşan Kocaman, “İçimden konuşmak gelmiyor” diyerek röportajı kısa kesti.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklama yapan Kocaman’ın ifadeleri şöyleydi;

“İŞKENCE GİBİ BİR MAÇ”

“Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Ne diyelim. Çok yanlış bir kırmızı kart. Verilmemesi gereken verildi, verilmesi gereken kart verilmedi. Golü bulmamız kolay değildi. Biraz şans biraz da beceriydi . Sonrasında topun peşinde koş, işkence gibi maç. Şu ortamda 1 puan harika bir sonuç”

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“FAZLA KONUŞMANIN ANLAMI YOK”

“Martin Skrtel çok sevdiğim bir insan derdim o değil. Ama bütün dengeler değişti. Maçın 1 saate yakın bölümünü 10 kişi oynamak çok zor. O yüzden fazla konuşmanın anlamı yok”

“HAKİKATEN BEZDİRİCİ BİR DURUM”

“Belli bir dönemden sonra sürekli topun arkasında olmak oyuncuyu bezdirir. Takımın ofansif girişimlerini etkiler. Hakikaten bezdirici bir durum. En sevmediğim şeylerden biridir. Sürekli topun peşinde koşarsınız. Dolayısıyla oyunculara herhangi bir şekilde değerlendirmeyi defansif tarafından yapabiliriz. İçimden de çok konuşmak gelmiyor”

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“VAR 10 POZİSYONDAN 8’İNİ TEMİZLEYECEKTİ”

Aykut Kocaman, VAR sistemiyle ilgili görüşlerini şöyle belirtti:

“Genel olarak VAR’ın adalet getirdiğini söylemek mümkün değil. VAR, 10 pozisyondan 8’ini temizleyecekti. Ancak kalan pozisyonlarda ekrana bakıp, uzun süre seyredip buradan yanlış karar çıkarıldığı anda, durum değişiyor. Önceden ‘hakem görmedi’ durumu vardı, artık ‘hakem kasıtlı vermedi’ durumuna geleceğini söylemiştim. İlk zamanlar hakemlerin doğal olarak, kararlarda netlikleri daha fazlaydı. İlk zamanlar avantaj gibi gözüken şey son zamanlarda özellikle güçlü takımların avantajı haline döndü.”

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı’nın değişmesi ve maçın hakemi Fırat Aydınus’la ilgili Kocaman, “Hiç kimseyi görmeden yaftalamak doğru değil. Ancak, temel sorunlar halledilmeden, güven tesis edilmeden ki Türkiye’de kimse kimseye güvenmiyor, yeni MHK de aynı davranışları sergileyecektir. Bu sadece MHK için değil, antrenörler için de geçerli. Güven duygusu da adaletle olur. Biz polemik ülkesiyiz ve aynı şeyleri yaşayacağız. Hakem doğru hakemlik yapmadı bugün. Fırat Aydınus kendi klasının son derece altındaydı. Kimden etkilendi bilemem.” değerlendirmesinde bulundu.

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“TFF, MİLLİ TAKIM İÇİN FAYDALI OLACAK İNSANI SEÇER VE GÖREV VERİR”

Aykut Kocaman, A Milli Futbol Takımı’ndan teklif gelmesi durumunda düşüncesinin ne olacağının sorulması üzerine, “Bir şeyleri anlatmaya çalışırken, insanlar arkasında bir şeyler arıyor ve bu nedenle özenli şekilde konuşmaya çalışıyorum. Dert anlatırken başımıza dert alıyoruz. Ülke futbolu için değerler sistemi kurulmalı ve bunun başında da milli takım teknik direktörü olmalı. Orası temsil yeridir. Milli takımı da parçaladık, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olarak. Antrenörlerin milli takımı reddetme gibi bir hakkı olamaz. Orası görev yeridir. Federasyon kendisine faydalı olacak insanı seçer ve ona görev verir. Bunun dışındaki cümleler biraz fazla olacak.” şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı da değerlendiren Kocaman, “1 saate yakın 10 kişi kaldık. Yüksek mücadele kalitesi ortaya koyduk. Direnmeye, ofansif olarak da bir şeyler yapmaya çalıştık. Daha fazla topun arkasında koşma oyunu oldu. Hakikaten bezdirici ve yıldırıcı bir maç oldu. Hakem özellikle hem bize gösterdiği kırmızı karttaki yanlışı aynı zamanda da Skrtel’in pozisyonundaki kararı… Yukarıdaki hakemler ne işe yarıyor, anlaşılır gibi değil. En azından formalite de olsa çağır. Anlayabilmek mümkün değil. Maç aslında o iki yanlış karardan sonra bizim adımıza çığırından çıktı.” ifadelerini kullandı.