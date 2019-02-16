Aykut Kocaman’dan Alex de Souza açıklaması: ‘Fenerbahçeliler tuzağa düşüyor’

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza ile aralarında yaşanan polemikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Kocaman, “Alex ile düşman değilim, rakip de değilim” ifadelerini kullandı.

İşte Kocaman’ın Alex açıklaması;

“Alex ile düşman değilim. Alex ile rakip de değilim. Çok sıkıntılı dönemde kader birliği yaptık. Aynı dönemlerden dayanışmayla geçtik. İnsanların ne yapmaya çalıştığını anlayabilmiş değilim. Fenerbahçelillerin de bu tuzağa düşüyor olması acayip bir durum”

“ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM”

“Zaman zaman istenmeyen şeyler olabilir. İkimiz de bambaşka hayatlar yaşıyoruz. Niye bizi karşı karşıya getirmeye çalışarak Fenerbahçe’nin kendi içindeki değerleri parçalamaya çalıştıklarını anlayabilmiş değilim.”

“PROTESTO EDİLECEK NE YAPMIŞ OLABİLİRİM?”

“Maçtan önce Aykut Kocaman’a protesto olacak mı, diye merak ediliyordu. Ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya Kocaman, şu cevabı verdi:

“Bu kadar saçma sapan bir şeyi insan nasıl düşünür diye bakmak gerekiyor. Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yapmış olabilirim? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı bir şekilde taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi? Bunu Fenerbahçelilerle özdeşleştirmek kadar aptalca bir konu olamaz. Bu durumun faydadan çok zararı var.”

“KEŞKE ALEX’LE KARŞILAŞSAYDIK”

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza’nın maçı tribünden seyrettiğinin hatırlatılması üzerine de Kocaman, “Alex geldi, burada şahane bir maç seyretti. Ben Alex'le düşman da değilim rakip de değilim. Biz çok sıkıntılı dönemde Alex’le kader birliği yaptık. Bizi karşı karşıya getirmekle insanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Fenerbahçelilerin bu tuzağa düşüyor olması hakikaten acayip bir şey. Alex’le birlikte bu bayrağı uzun süre taşımaya çalıştık. Zaman zaman istenmeyen şeyler oldu. Bizi karşı karşıya getirmeye çalışanlar Fenerbahçe’nin değerlerini parçalamaya çalışıyor. Bu insanları anlamış değilim. Şu anda o bambaşka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Keşke Alex’le karşılaşsaydık, sarılırdık birbirimize, eski günlerimizi yad ederdik. Şansı bahtı açık olsun.” ifadelerini kullandı.

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