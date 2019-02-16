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Ali Turan’dan Fenerbahçe maçı sonrası gönderme: ‘İlla yere mi atlayalım?’
Atiker Konyaspor

Ali Turan’dan Fenerbahçe maçı sonrası gönderme: ‘İlla yere mi atlayalım?’

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Ali Turan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

16 Şubat 2019 21:27

Atiker Konyaspor’un tecrübeli futbolcusu Ali Turan Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulunurken Martin Skrtel’ın kırmızı kart görmemesine tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa açıklama yapan Turan, “Bu 1 puanı Aykut Hocamız’a armağan ediyoruz. Gönül isterdi ki 3 puan hediye edelim” dedi.

Öte yandan Martin Skrtel’ın Zuta’ya yaptığı faulde kırmızı kart görmemesine imalı bir gönderme yapan Turan, “Skrtel’in pozisyonu direkt kırmızı karttı ama hakem onu görmedi. İlla biz yere mi atlayalım da hakem VAR’a gitsin? Yeni gelen arkadaşımız biraz tecrübesizdi, yerde yuvarlanmadı.” ifadelerini kullandı.

16 Şubat 2019 Fenerbahçe Konyaspor maçına damga vuran görüntü! Konyasporlu futbolcunun bacağının hali sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe Konyaspor maçında Martin Skrtel`in Leonard Zuta`ya yaptığı müdahale Atiker Konyaspor cephesinin tepkisini çekti. Yeşil-beyazlılar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isyan ederken devre arasında Zuta`nın bacağının hali sosyal medyada gündeme damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:27 | 16 Şubat 2019
ali turan atiker konyaspor Fenerbahçe
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