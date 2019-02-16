Ali Turan’dan Fenerbahçe maçı sonrası gönderme: ‘İlla yere mi atlayalım?’

Atiker Konyaspor’un tecrübeli futbolcusu Ali Turan Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulunurken Martin Skrtel’ın kırmızı kart görmemesine tepki gösterdi.
Yayıncı kuruluşa açıklama yapan Turan, “Bu 1 puanı Aykut Hocamız’a armağan ediyoruz. Gönül isterdi ki 3 puan hediye edelim” dedi.
Öte yandan Martin Skrtel’ın Zuta’ya yaptığı faulde kırmızı kart görmemesine imalı bir gönderme yapan Turan, “Skrtel’in pozisyonu direkt kırmızı karttı ama hakem onu görmedi. İlla biz yere mi atlayalım da hakem VAR’a gitsin? Yeni gelen arkadaşımız biraz tecrübesizdi, yerde yuvarlanmadı.” ifadelerini kullandı.