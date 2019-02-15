Yıldırım Demirören’e yaptırım kapıda! CAS ve FIFA…

İddaa olarak bilinen ihalenin Demirören-Scientific Games ortaklığı olan Şans Ortak Girişim Grubu verilmesi tartışma konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu şirkete İddaa ihalesinin verilmesi, hemen hemen her kesim tarafından eleştirildi. Türkiye’deki bahis oyunları ve futbol federasyon yönetiminin aynı elde toplanma ihtimali, çıkar çatışması ve etik tartışmalarına yol açtı. Deutsche Welle’den Cengiz Özbek’in haberine göre CAS ve FIFA, ihalenin TFF Başkanı’na ait şirketin ortağı olduğu gruba verilmesi durumunda Yıldırım Demirören’e yaptırım uygulayabilir.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hâkimi ve uzman hukukçu Emin Özkurt, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada ihalenin Demirören Holding’in bulunduğu Şans Girişim’e verilmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’e, FIFA Etik Kuralları’nın 26’ncı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanabileceğine dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da düzenlediği basın toplantısında Yıldırım Demirören’in TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiğini söylemişti:

FUTBOLDAN MEN VE 520 BİN TL PARA CEZASI

“Bahis, kumar ve benzer aktivitelere müdahillik” başlıklı 26’ncı madde, FIFA Etik Kuralları’na tabi kişilerin, bahis oynatan şirketlerle doğrudan ya da dolaylı yoldan çıkarı olmasını yasaklıyor. Bu maddeyi ihlal edenlere ise asgari 100 bin İsviçre frangı (Yaklaşık 520 bin TL) para cezasının yanı sıra üç yıla kadar futbol faaliyetlerinden men cezası verilmesi öngörülüyor.

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TFF’nin statü ve talimatlarında Demirören Holding’in ihaleye girmesini engelleyebilecek net bir düzenleme olmadığını hatırlatan Özkurt, “Fakat bu durum Yıldırım Demirören'in eyleminin uluslararası alanda bir sonuç doğurmayacağı ve FIFA prensipleri açısından sorun oluşturmayacağı anlamına gelmez. TFF, FIFA’ya üye olduğu için FIFA Etik Kuralları bağlayıcı ve geçerlidir. Demirören'in men cezası alması sonucunda ise başkanlığının düşmesi gündeme gelebilir” dedi.

“Bu ihale neticesinde TFF Başkanı kendi kararlarıyla yönlendirdiği ve yönettiği ligler üzerinden yapılacak bahisleri de kontrol eden şirketin patronu hâline gelmiş oluyor” diyen Özkurt, FIFA’nın Demirören’e yaptırım uygulama ihtimali bulunmasına karşın ihalenin sonucuna müdahale etme hakkı olmadığını sözlerine ekledi.

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FIFA VE UEFA’DAN AÇIKLAMA

Ancak hem UEFA hem de bu kurumun bağlı olduğu FIFA, şu an için herhangi bir adım atmayı planlamıyor. UEFA’dan DW Türkçe’ye yapılan yazılı açıklamada, “Bu konuyla ilgili şu aşamada bir yorumumuz yok” denildi.

FIFA ise Türkiye’deki ihale sürecini izleyip izlemediği yönündeki soru üzerine verdiği yazılı yanıtta, konunun “öncelikli” muhatabının TFF olduğunu belirtmekle yetindi. DW Türkçe’nin, FIFA ve UEFA ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Servet Yardımcı’ya konuyla ilgili ulaşma çabası sonuçsuz kaldı. TFF Birinci Başkanvekili olan Yardımcı, aynı zamanda UEFA Yönetim Kurulu üyesi…

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FIFA’dan gelen yanıtı yorumlayan uzman hukukçu Özkurt “Bu, talimat ihlalini yapan kişiler kendi eylemlerini denetlesinler demek gibi bir durum” ifadesini kullandı. Özkurt buna karşın, FIFA yönetimi ve FIFA hukuk kurullarının birbirinden bağımsız olduğunu ve ilgili kurulların Türkiye’deki gelişmeler hakkında soruşturma başlatabileceğini belirtti.