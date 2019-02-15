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Yeni Malatyaspor Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda? Quaresma dönüyor
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda? Quaresma dönüyor

Yeni Malatya Beşiktşa maçı ile Süper Lig 22. hafta başlıyor. Puanları birbirine yakın iki takımın mücadelesinde 3 puanı alan çıkacak mı merak ediliyor. Kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın cezası sona erdi. Peki Yeni Malatyaspor Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda?

15 Şubat 2019 17:04

Süper Lig 22. hafta maçı Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ile açılıyor. Ligde zirveyi yakından ilgilendiren maçtan iki takımda hanesine 3 puanı yazdırarak ayrılmak istiyor. Yeni haftaya Beşiktaş 36 puan ve 3’üncü, Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 4’üncü sırada giriyor. Beşiktaş’ta kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma’nın cezası sona erdi. Peki, Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın perdesi açılıyor. Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.30’da Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Yeni Malatya: Ertaç, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak.

QUARESMA DÖNÜYOR

Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma’nın cezası sona erdi.

Beşiktaş’tan ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcunun oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği teknik direktör Şenol Güneş’in kararı sonrası netlik kazanacak. Güneş’in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Quaresma 2 haftalık aranın ardından yeniden takımına dönecek.

Son güncelleme 19:31 | 15 Şubat 2019
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1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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