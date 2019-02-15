MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş

Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında bir araya geldi. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik maçta 36 puanlı Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve 39 puana yükselerek maç fazlasıyla ikinci sıraya ortak oldu.

Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı ve Erol Bulut’un öğrencilerinin galibiyet hasreti dört maça çıktı. Beşiktaş’ın golleri 49’da Atiba Hutchinson ve 70’te Adem Ljajic’ten gelirken, ev sahibinin tek golünü 65’te Ömer Şişmanoğlu kaydetti. 40’ta Adem Büyük gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI 11’LER

STAT: Yeni Malatya Stadı

SAAT: 20.30

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS 1

YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Issam, Mina, Murat A., Bülent, Donald, Murat Y., Aleksic, Guilherme, Adem, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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Quaresma döndü, Ljajic’i sevinci yaktı!

Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma’nın cezası sona erdi. Q7, 68’de kötü bir performans sergileyen Jeremain Lens’in yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş’ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel sınırdayken 70’de Ljajic takımını 2-1 öne geçiren golden sonra sevinçte köşe bayrağını tekmeledi. Bu sevinci Adem Ljajic’e pahalıya mal oldu. Ljajic bu hareketinden sonra sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Ev sahibi ekipte ise Michael Pereira, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran ve yeni transfer Aboubakar Kamara sakatlıkları nedeniyle önemli maçta forma giyemedi.

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları, müsabaka öncesi 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi. Yeni Malatya Stadı’nın güney tribününde yapılan koreografide sarı-siyalı ekibin Avrupa kupalarına katılma hedefi vurgulandı. Koreografide sarı-kırmızılı kartonların arasından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in şahlanmış at üzerinde resmi buldu. Bir başka görselde ise teknik direktörü Erol Bulut’un gösterdiği hedefte futbolcuların kenetlenmesi resmedildi. Koreografinin arkasında tribünde “Battalgazi’nin torunları Avrupa yolunda!” ifadesi yer aldı.

Maça büyük ilgi

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı’nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin büyük bölümünü tüketti. Statta güvenlik nedeniyle kuzey tribününde boş bırakılan kısım hariç tüm koltuklar doldu. Beşiktaş taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

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