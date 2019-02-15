SON DAKİKA Galatasaray’a müjde! Mustafa Cengiz canlı yayında açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile imzalanan yapılandırma anlaşmasının yeniden incelenmesine itiraz etmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptıkları başvurunun sonucunu açıkladı. Mustafa Cengiz, GSTV canlı yayınında yaptığı açıklamada kararın Galatasaray lehine olduğunu duyurdu.
Mustafa Cengiz, konu ile ilgili şunları söyledi:
“CAS’a itirazımız kabul edildi. Yeniden yargılanma yapılmayacak. Yapılandırma anlaşması devam edecek. Avrupa’dan men cezası almamız söz konusu değil.”
GALATASARAY CAS ‘A BAŞVURMUŞTU
UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti. Galatasaray da konuyu CAS’a taşımıştı.
CAS’tan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 15 Ekim 2018’de yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik başvurusunun incelendiği ve talebin kabul edildiği kaydedildi.
UEFA, 5 Ekim 2018 tarihinde Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.
UEFA İLE NASIL BİR ANLAŞMA YAPILDI?
UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a Finansal Fair Play (FFP) kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti. UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.