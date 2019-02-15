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SON DAKİKA | Beşiktaş’ta Adem Ljajic şoku! Fenerbahçe derbisinde yok…

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Adem Ljajic, Yeni Malatyaspor maçındaki gol sevinci nedeniyle sarı kart gördüğü için Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

15 Şubat 2019 22:12
Spor Toto Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Adem Ljajic sarı kart gördüğü için cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Ljajic, maçın 70. dakikasında attığı golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Golden sonra büyük sevinç yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, korner bayrağının olduğu yere doğru koştu ve direğe tekme attı.
Ljajic'in tekmesi sonrasında korner bayrağının sopası kırılırken yıldız futbolcu yaptığı hatanın farkına varınca büyük üzüntü yaşadı.
Sarı kart sınırında bulunan Ljajic, korner bayrağına tekme attığı için sarı kartla cezalandırıldı ve gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Yıldız futbolcu bu durumun farkına vardıktan sonra saha içinde büyük üzüntü yaşadı.
Ljajic'in cezalı duruma düştüğünü fark eden Burak Yılmaz da elinde bayrak sopasıyla çaresizce üzüntü yaşadı.
Son güncelleme 23:13 | 15 Şubat 2019
Adem Ljajic beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor
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