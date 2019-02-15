SON DAKİKA | Beşiktaş’ta Adem Ljajic şoku! Fenerbahçe derbisinde yok…

Spor Toto Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Adem Ljajic sarı kart gördüğü için cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Ljajic, maçın 70. dakikasında attığı golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Golden sonra büyük sevinç yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, korner bayrağının olduğu yere doğru koştu ve direğe tekme attı.
Ljajic'in tekmesi sonrasında korner bayrağının sopası kırılırken yıldız futbolcu yaptığı hatanın farkına varınca büyük üzüntü yaşadı.
Sarı kart sınırında bulunan Ljajic, korner bayrağına tekme attığı için sarı kartla cezalandırıldı ve gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Yıldız futbolcu bu durumun farkına vardıktan sonra saha içinde büyük üzüntü yaşadı.
Ljajic'in cezalı duruma düştüğünü fark eden Burak Yılmaz da elinde bayrak sopasıyla çaresizce üzüntü yaşadı.