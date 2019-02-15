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SON DAKİKA | Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor’da şok! İki yıldız kadroda yok…
Yeni Malatyaspor

SON DAKİKA | Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor’da şok! İki yıldız kadroda yok…

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına saatler kala Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma'nın sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldığını açıkladı

15 Şubat 2019 18:23

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Maç saatine kadar oynayıp oynamayacakları belli olmayan yıldız isimler kadroya dahil edilmedi.

Konuyla ilgili Malatyaspor kulübünden şu açıklama yapıldı;

“Futbolcularımız Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma sakatlıkları nedeni ile Beşiktaş kadrosunda yer alamadılar. Kamara antrenman esnasında alt adelesinde zorlanma, Bifouma Atiker Konyaspor karşılaşmasında iç yan bağı 2. derece yırtık teşhisiyle tedavi ediliyor.”

15 Şubat 2019 Yeni Malatyaspor Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda? Quaresma dönüyor Yeni Malatya Beşiktşa maçı ile Süper Lig 22. hafta başlıyor. Puanları birbirine yakın iki takımın mücadelesinde 3 puanı alan çıkacak mı merak ediliyor. Kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma`nın cezası sona erdi. Peki Yeni Malatyaspor Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:24 | 15 Şubat 2019
Aboubakar Kamara beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor Thievy Bifouma
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