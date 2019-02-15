SON DAKİKA | Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor’da şok! İki yıldız kadroda yok…

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Maç saatine kadar oynayıp oynamayacakları belli olmayan yıldız isimler kadroya dahil edilmedi.

Konuyla ilgili Malatyaspor kulübünden şu açıklama yapıldı;

“Futbolcularımız Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma sakatlıkları nedeni ile Beşiktaş kadrosunda yer alamadılar. Kamara antrenman esnasında alt adelesinde zorlanma, Bifouma Atiker Konyaspor karşılaşmasında iç yan bağı 2. derece yırtık teşhisiyle tedavi ediliyor.”

SAĞLIK RAPORU | Futbolcularımız Aboubakar Kamara ve Thievy Bifouma sakatlıkları nedeni ile Beşiktaş kadrosunda yer alamadılar. Kamara antrenman esnasında alt adelesinde zorlanma, Bifouma Atiker Konyaspor karşılaşmasında iç yan bağı 2. derece yırtık teşhisiyle tedavi ediliyor. pic.twitter.com/Xyc8C1OGwd — Evkur Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 15 Şubat 2019

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