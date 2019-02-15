Son 22 yılın TFF Başkanları karnesi… Hangisi daha başarılı?

SKOR ANALİZ / 29 Haziran 2019’da Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu yapılacak ve TFF’nin başkanı seçilecek. Hüsnü Güreli’nin vekalet ettiği kısa dönemi saymaz isek Türk futbolu son 15 yılda 7 farklı TFF Başkanı tarafından yönetildi. Yıldırım Demirören bu aralıkta tek dönemde en fazla Başkanlık koltuğunda kalan isim oldu.

Haluk Ulusoy 4 Kasım 1997 – 22 Temmuz 2004 (6 yıl, 261 gün)

4 Kasım 1997 – 22 Temmuz 2004 (6 yıl, 261 gün) Levent Bıçakcı 22 Temmuz 2004 – 19 Ocak 2006 (1 yıl, 181 gün)

22 Temmuz 2004 – 19 Ocak 2006 (1 yıl, 181 gün) Haluk Ulusoy 19 Ocak 2006 – 14 Şubat 2008 (2 yıl, 26 gün)

19 Ocak 2006 – 14 Şubat 2008 (2 yıl, 26 gün) Hasan Doğan 14 Şubat 2008 – 5 Temmuz 2008 (142 gün)

14 Şubat 2008 – 5 Temmuz 2008 (142 gün) Mahmut Özgener 15 Temmuz 2008 – 29 Haziran 2011 (2 yıl, 349 gün)

15 Temmuz 2008 – 29 Haziran 2011 (2 yıl, 349 gün) Mehmet Ali Aydınlar 29 Haziran 2011 – 31 Ocak 2012 (216 gün)

29 Haziran 2011 – 31 Ocak 2012 (216 gün) Hüsnü Güreli 1 Şubat 2012 – 27 Şubat 2012 (26 gün)

1 Şubat 2012 – 27 Şubat 2012 (26 gün) Yıldırım Demirören 27 Şubat 2012 – GÜNÜMÜZ (6 yıl, 349 gün)

TFF başkanlarının son 22 yıldaki saha içi performanslarını da aşağıdaki gibi gerçekleşti. Haluk Ulusoy ilk döneminde yüzde 47,6’lık bir galibiyet yüzdesinde kaldı. Ancak futbol tarihimizdeki büyük başarılar 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü ve Euro 2000 çeyrek finali bu dönemde yaşandı.

Haluk Ulusoy;

Mustafa Denizli 15 maç, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi;

Şenol Güneş 43 maç, 20 galibiyet, 11 beraberlik, 12 mağlubiyet

Ersun Yanal; 5 maç, 4 galibiyet, 1 yenilgi

Galibiyet yüzdesi: 47,6

EURO2000 – Çeyrek Final (Mustafa Denizli)

World Cup 2002 – Yarı Final (Dünya Üçüncülüğü) (Şenol Güneş)

Yaklaşık 1 yıl görev yapan Bıçakçı da yüzde 47 galibiyet oranında kaldı.

Levent Bıçakcı;

Ersun Yanal; 10 maç, 4 galibiyet, 2 yenilgi, 4 beraberlik

Fatih Terim; 7 maç, 4 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik

Galibiyet yüzdesi; 47

Ulusoy’un ikinci dönemi de 2 yıl sürdü ancak çok kötü bir başarı oranı gerçekleşti. Turnuva vizesi de alınamadı.

Haluk Ulusoy;

Fatih Terim; 26 maç, 10 galibiyet, 11 beraberlik, 5 yenilgi

Galibiyet yüzdesi; 38,4

Hasan Doğan kısa bir süre görev yapmasına rağmen en yüksek başarı oranını yakalayan TFF Başkanı oldu. Ayrıca Euro 2008 yarı final başarısı da onun döneminde gerçekleşti.

Hasan Doğan;

Fatih Terim; 9 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi

Galibiyet yüzdesi: 55.5

EURO 2008 (Yarı Final) (Fatih Terim)

Üç yıla yakın görevde kalan Özgener döneminde yüzde 51’lik bir galibiyet oranı gerçekleşti. Ancak turnuva vizesi alınamadı.

Mahmut Özgener

Fatih Terim; 16 maç, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi

Oğuz Çetin; 1 maç; 1 galibiyet

Guus Hiddink: 12 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi

Galibiyet yüzdesi; 51,7

Mehmet Ali Aydınlar

Guus Hiddink: 7 maç, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi

Galibiyet yüzdesi; 42,8

Demirören döneminde de başarı yüzdesi 47,4’te kaldı. Ayrıca 7 yıl gibi uzun bir süreye rağmen sadece tek bir turnuva vizesi alındı, Euro 2016’ya da ilk turda veda edildi.

Yıldırım Demirören