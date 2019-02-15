Serkan Reçber’i canlı yayında zora sokan cümle: Hepimizin sevgilisi oldu…

Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan hakkında değerlendirmelerde bulunan TRT Spor yorumcusu Serkan Reçber, canlı yayında kendisini zorlayan bir cümleye imza attı.
Arda Turan’ın yaşadıkları hakkında konuşan Serkan Reçber, “Hepimizin sevgilisi oldu” cümlesini kullandıktan sonra bir an duraksadı. Daha sonra “Hepimizin derken benim değil yanlış anlaşılmasın. Benim tek sevgilim oldu. Hanım ilk aşkımdı” diyerek durumu kurtardı.
Serkan Reçber’in bu sözleri stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
SERKAN REÇBER KİMDİR?
Eski futbolcu Serkan Reçber, 18 Ekim 1975 tarihinde Bakırköy’de doğdu. Günümüzde yorumculuk yapan Serkan Reçber, geçmişte uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynadı.
Futbola Zeytinburnuspor'da başlayan ve forvet pozisyonunda oynayan Serkan Reçber, Zeytinburnuspor dışında Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi. Fenerbahçe formasını 1995-1996 sezonunda giyen ve çok fazla şans bulamayan Serkan Reçber, o sezon sarı-lacivertli ekiple lig şampiyonluğu yaşadı.