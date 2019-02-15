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Ricardo Quaresma geleceği hakkında konuştu!
Beşiktaş

Ricardo Quaresma geleceği hakkında konuştu!

Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

15 Şubat 2019 23:01

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Portekizli futbolcu, ayrılık iddialarına ilişkin “Şu an buradayım. Beşiktaş ile 1,5 senelik kontratım var. Bu sene şampiyonluk hedefimiz var ve en iyi performansını gösterim şampiyonluk kutlamak istiyorum” açıklamasını yaptı.

Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisine değinen Quaresma, “Derbide oynar mıyım, oynamaz mıyım bilmiyorum ama takım halinde iyi çalışıp bütün çalışanlarımızla şampiyonluğu kutlamak istiyoruz” dedi.

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Son güncelleme 23:01 | 15 Şubat 2019
beşiktaş Ricardo Quaresma
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