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Pınar Karşıyaka’dan İtalya seferi! Hedef Oktay Mahmuti!
Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka’dan İtalya seferi! Hedef Oktay Mahmuti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17 maçta 7 galibiyeti bulunan ve başantrenör Özhan Çıvgın'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca'dan sonra hedefteki isim Oktay Mahmuti.

15 Şubat 2019 19:05

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Antrenör Özhan Çıvgın’la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, eski çalıştırıcısı A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca’yla anlaşamadıktan sonra listesindeki Oktay Mahmuti’yle temaslarını sıklaştırdı. Genel Menajer Selim Çınar, yurt dışında bulunan Mahmuti’yle görüşmek için İtalya’ya gitti.

Anadolu Efes ile 4 lig, 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan, Galatasaray ve Darüşşafaka’da başarılı sezonlar geçiren 51 yaşındaki Mahmuti, İtalya’da 2008-09 sezonunda Treviso’yu çalıştırıp Eurocup’ta yılın antrenörü seçilmişti. Mahmuti son olarak geçen sezon Galatasaray’da görev yaptı. 14 Şubat 2019 Pınar Karşıyaka`da Ufuk Sarıca olmadı Özhan Çıvgın ile yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, takımın eski başantrenörü Ufuk Sarıca`ya teklif götürdü. Aynı zamanda A Milli Takım Başantrenörü olan Sarıca, Kaf Kaf`ın teklifini ailevi sebeplerden dolayı kabul etmedi. Sarıca, Pınar Karşıyaka ile 1 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:05 | 15 Şubat 2019
oktay mahmuti Pınar Karşıyaka Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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