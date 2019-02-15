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MHK’nin başkanı değil üyesi konuşuluyor! Sosyal medyada ‘TT’ oldu
Futbol

MHK’nin başkanı değil üyesi konuşuluyor! Sosyal medyada ‘TT’ oldu

TFF Yönetim Kurulu, MHK'nim yeni üyelerini açıkladı. Sabri Çelik'in Başkan olarak atandığı MHK'nin üyelerinden Hamza Mısır, Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

15 Şubat 2019 15:56

Yusuf Namoğlu’nun istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni Başkanı Sabri Çelik oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Başkan Sabri Çelik ile birlikte yeni MHK üyelerini de duyurdu. Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak ve Hamza Mısır’dan oluşan yeni üyelerden Hamza Mısır, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Geçmişte Fenerbahçe aleyhine Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar hatırlatılan Hamza Mısır’ın, MHK’de yer alması skandal olarak nitelendirildi. Twitter’da ‘istifanıverhamzamısır’ etiketi ile yapılan paylaşımlar, Hamza Mısır’ı sosyal medyada Türkiye’nin gündemine oturttu. Fenerbahçe taraftarları, TFF’nin Hamza Mısır kararını sert bir dille protesto etti.

İşte Twitter’da Hamza Mısır’ın MHK üyesi seçilmesi ile ilgili gösterilen tepkilerden bazıları:

 

Son güncelleme 20:43 | 15 Şubat 2019
Fenerbahçe hamza mısır mhk tff
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