MHK’nin başkanı değil üyesi konuşuluyor! Sosyal medyada ‘TT’ oldu

Yusuf Namoğlu’nun istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni Başkanı Sabri Çelik oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Başkan Sabri Çelik ile birlikte yeni MHK üyelerini de duyurdu. Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak ve Hamza Mısır’dan oluşan yeni üyelerden Hamza Mısır, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Geçmişte Fenerbahçe aleyhine Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar hatırlatılan Hamza Mısır’ın, MHK’de yer alması skandal olarak nitelendirildi. Twitter’da ‘istifanıverhamzamısır’ etiketi ile yapılan paylaşımlar, Hamza Mısır’ı sosyal medyada Türkiye’nin gündemine oturttu. Fenerbahçe taraftarları, TFF’nin Hamza Mısır kararını sert bir dille protesto etti.

İşte Twitter’da Hamza Mısır’ın MHK üyesi seçilmesi ile ilgili gösterilen tepkilerden bazıları:

#İstifanıVerHamzaMısır

armayı,formayı, takımı geçtim. İnsan hayatına saygısı olmayan gözünü kin ve nefret bürümüş birisi nasıl adalet tesis edecek. pic.twitter.com/TDwnq4FFyt — Orta saha transferi (@kralex10ads) February 15, 2019

Kurşun değil taş diyen, Fenerbahçe'ye şike yaptı iftirasını atan, İvan Bebek süper maç yönetti diyen Fenerbahçe düşmanı Hamza Mısır Mhk'de görev yapamaz. Gideceksin Hamza efendi,Fenerbahçe düşmanlarına rahat vermeyeceğiz.. #İstifanıVerHamzaMısır — SALÇA :d (@salcareyiz) February 15, 2019

Onlarca insanın hayatına kastedilen 4 Nisandaki silahlı saldırıyı savunan ve yüzlerce şehit verdiğimiz darbe girişimini gerçekleştiren örgütün bize yaptığı kumpası destekleyen birisi nasıl olur da MHK kurulunda yer alır? Nefretinizde boğulun. #İstifanıVerHamzaMısır pic.twitter.com/5NX4MJcAnz — Yusuf (@ZeljkoYusuf) February 15, 2019

İnsanlığını vicdanını kaybetmiş bu şahıstan kimse adalet beklemesin. Daha fazla söze gerek yok. Her şey ortada geçmişini silemezsin. #İstifanıVerHamzaMısır pic.twitter.com/nYPDWdONfK — timu (@_tmcntncr) February 15, 2019

Hayatında sadece bir kez doğru olanı yap ve çekip git. Fenerbahçe unutmaz! Bırakacaksın! #İstifanıVerHamzaMısır — Glaurung (@MagnificentFB) February 15, 2019

Nyonda Fenerbahçe aleyhine eylem yapacak sırf Fenerbahçe düşmanlığı için İvan Bebek'i savunacak otobüs kurşunlandığında dalga geçecek sonra sen bu Fenerbahçe düsmanına tff de görev vereceksin.. Fenerbahçe büyük taştır altında kalırsınız.#İstifanıVerHamzaMısır pic.twitter.com/f0aXGfpLbG — Berkay (@brkykaraarslann) February 15, 2019

terör örgütü kumpası döneminde fenerbahçe'ye binlerce iftira atıp, twitter'da alenen düşmanlık yapan adam mhk yönetimine girmiş.

şimdi bu adamların tarafsızlığına adaletine nasıl güvenecek insanlar? #istifanıverhamzamısır pic.twitter.com/cdpHSB3qEk — Emin Taş ‎‎ (@emintas33) February 15, 2019

#İstifanıVerHamzaMısır ivan bebeke çok iyi maç yüneti hakem arkadaşlara kapak olsun diyen bir zihniyeti istemiyoruz kininde boğul hamza mısır pic.twitter.com/O4unyXmRIW — Yılmaz Torgut (@y_torgut) February 15, 2019

Beşiktaş'ın 48 maçlık serisine tamamen kasti kararlarla son veren Sabri Çelik MHK Başkanlığına atandı.

Fenerbahçe düşmanlığı gözünü bürümüş Hamza Mısır ise kurul üyesi oldu.

Bu adeta "Biz istediğimizi yaparız kimse karışamaz" demenin sarı kırmızı rengidir.#İstifanıVerHamzaMısır — Yasin Tekeli (@yasintekelii) February 15, 2019

Bu adamı MHK üyesi yapmanın bir açıklaması olamaz #İstifanıVerHamzaMısır pic.twitter.com/xPZQsOmNsQ — Emre Arac (@emrearacc) February 15, 2019

Kim ve Kimlererin talimati ile Kurula girdigi acik ve net iken❓FENERBAHÇE‘nin üstüne oyunlar oynanirken❓6alatasarayli kimligini her firsatta yaptigi Bütün eylemler ile gözler önüne seren❓FENERBAHÇE KİNİ NEFRETİ BESLEYEN bu sahış derhal,hemen GİTMELİ #İstifanıVerHamzaMısır pic.twitter.com/s3LboXRzUP — Ugur ONAT (@UgurOnat4) February 15, 2019

Kurşun değil taş diyen, Fenerbahçe'ye şike yaptı iftirasını atan, İvan Bebek süper maç yönetti diyen Fenerbahçe düşmanı Hamza Mısır Mhk'de görev yapamaz. Gideceksin Hamza efendi,Fenerbahçe düşmanlarına rahat vermeyeceğiz.. #İstifanıVerHamzaMısır — Cansu (@fenerlibirkiz90) February 15, 2019

MHK ya adaletli namuslu adamlar gelsin dedik gelene bak adam hayata Fenerbahçe nefreti ile tutunuyor #İstifanıVerHamzaMısır — mouse'lu ressam