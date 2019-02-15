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MAÇ SONUCU | Elazığspor 1-2 Gençlerbirliği | Spor Toto 1. Lig 22. hafta
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Elazığspor 1-2 Gençlerbirliği | Spor Toto 1. Lig 22. hafta

Spor Toto 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Elazığspor'a konuk olan Gençlerbirliği, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve üst üste yaşanan mağlubiyet serisine son vermiş oldu. Alt sıralarda yer alan Elazığspor da kötü gidişatı sürdürdü.

15 Şubat 2019 21:31

Spor Toto 1. Lig 22. hafta açılış maçında Elazığspor’a konuk olan Gençlerbirliği, deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes aldı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Bogdan Stancu’nun attığı golle 1-0 öne geçen Başkent ekibi, 22. dakikada Emir Gökçe’nin golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Gençlerbirliği’nde ilk golün asistini yapan Stephane Sessegnon, 53. dakikada yine sahneye çıktı ve Stancu’nun ikinci golü atmasını sağladı: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği mücadeleyi 2-1 kazandı ve üst üste 4 hafta yenildikten sonra zirve mücadelesinde önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 44 puanla ikinci sırada yer alırken 17 puanda kalan Elazığspor ise 17. sırada kaldı.

Stat: Şanlıurfa GAP

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Guidileye), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 60 Cengizhan Akgün), Tufan Kelleci, Traore, Emir Gökçe, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Erdem Özgenç), Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Luccas Claro, Arnason, Stancu, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 83 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz

Goller: Dk. 19 ve Dk. 52 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 Emir Gökçe (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 41 Ahmet Sabri Fener, Dk. 46 Ahmet Burak Solakel, Dk. 74 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 40 Ahmet Oğuz

Son güncelleme 21:31 | 15 Şubat 2019
Elazığspor Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig
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