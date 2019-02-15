SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Oyu iptal edilen seçmen sayısı: 91 bin 93
Maç sonrası şok açıklama: Seksten bile iyiydi
Uefa Avrupa Ligi

Maç sonrası şok açıklama: Seksten bile iyiydi

BATE Borisov Teknik Direktörü Alyaksey Baha, Avrupa Ligi maçında Arsenal karşısında alınan galibiyeti "Seksten bile iyiydi" diyerek yorumladı.

15 Şubat 2019 11:13

SKOR DIŞ HABERLER UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Arsenal’i konuk eden BATYE Borisov, güçlü rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan BATE Borisov Teknik Direktörü Alyaksey Baha, maçı değerlendirirken şok bir yorumda bulundu. Alyaksey Baha, “Kadınlar birazdan söyleyeceğim şey nedeniyle alınmasına ama bu galibiyet seksten bile iyiydi” dedi.

Alyaksey Baha, futbolda psikolojinin önemine vurgu yaparken “45. dakikada gelen Stanislav Dragun’un golüne kadar rakibimizden psikolojik olarak gerideydik. Ancak golün ardından psikolojik üstünlük bize geçti. Şansımızın da yardımıyla maçı kazanmayı başardık” dedi.

Arsenal ile Londra’da oynanacak rövanş maçı hakkındaki düşünceleri de sorulan Alyaksey Baha “Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Harika bir stadyumda çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama turu geçme şansımız olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 11:13 | 15 Şubat 2019
Alyaksey Baha arsenal avrupa ligi bate borisov uefa
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR