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Hasan Şaş, Benfica yedek kulübesiyle tartıştı!
Uefa Avrupa Ligi

Hasan Şaş, Benfica yedek kulübesiyle tartıştı!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, 2-1 kaybettikleri Benfica karşılaşmasının ikinci yarısında attıkları golden sonra rakip takımın yedek kulübesiyle tartıştı

15 Şubat 2019 00:05

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Benfica’ya 2-1 yenilen Galatasaray beklediği sonucu alamazken Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın Benfica yedek kulübesiyle tartışması maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Christian Luyindama’nın golüyle 1-1’lik beraberliği yakalayan Galatasaray büyük sevinç yaşarken Benfica kulübesi ise faul itirazında bulundu.

Portekiz temsilcisi Luyindama’nın kafa topuna çıkarken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle 4. hakeme itiraz etti. Bunun üzerine Benfica kulübesine doğru koşan Hasan Şaş, kısa süreli tartışma yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Levent Şahin, Hasan Şaş’ı güçlükle sakinleştirdi.

14 Şubat 2019 Galatasaray Benfica maçı sonrası Fatih Terim`den flaş açıklamalar: `Üvey evlat muamelesi yapıyorlar...` Galatasaray Benfica maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim, UEFA`nın Avrupa Ligi`nde VAR kullanmamasını eleştirdi. Terim, Pozisyonun penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta VAR var, burada yok. İsmi de UEFA Kupası derken tartışmalı penaltı kararı hakkında ise Penaltı %100 etki etti oyuna dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:05 | 15 Şubat 2019
BENFİCA galatasaray Hasan Şaş
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