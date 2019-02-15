Hasan Şaş, Benfica yedek kulübesiyle tartıştı!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Benfica’ya 2-1 yenilen Galatasaray beklediği sonucu alamazken Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın Benfica yedek kulübesiyle tartışması maça damga vurdu.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Christian Luyindama’nın golüyle 1-1’lik beraberliği yakalayan Galatasaray büyük sevinç yaşarken Benfica kulübesi ise faul itirazında bulundu.
Portekiz temsilcisi Luyindama’nın kafa topuna çıkarken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle 4. hakeme itiraz etti. Bunun üzerine Benfica kulübesine doğru koşan Hasan Şaş, kısa süreli tartışma yaşadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Levent Şahin, Hasan Şaş’ı güçlükle sakinleştirdi.