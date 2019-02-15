Hasan Şaş, Benfica yedek kulübesiyle tartıştı!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Benfica’ya 2-1 yenilen Galatasaray beklediği sonucu alamazken Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın Benfica yedek kulübesiyle tartışması maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Christian Luyindama’nın golüyle 1-1’lik beraberliği yakalayan Galatasaray büyük sevinç yaşarken Benfica kulübesi ise faul itirazında bulundu.

Portekiz temsilcisi Luyindama’nın kafa topuna çıkarken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle 4. hakeme itiraz etti. Bunun üzerine Benfica kulübesine doğru koşan Hasan Şaş, kısa süreli tartışma yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Levent Şahin, Hasan Şaş’ı güçlükle sakinleştirdi.

Galatasaray Benfica maçı sonrası Fatih Terim`den flaş açıklamalar: `Üvey evlat muamelesi yapıyorlar...` Galatasaray Benfica maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim, UEFA`nın Avrupa Ligi`nde VAR kullanmamasını eleştirdi. Terim, Pozisyonun penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta VAR var, burada yok. İsmi de UEFA Kupası derken tartışmalı penaltı kararı hakkında ise Penaltı %100 etki etti oyuna dedi. İlgili Haberi Oku