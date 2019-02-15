Galatasaray Benfica maçının ilk yarısında Galatasaray’da isyan! ‘Yabancı hakem isteyenler…’

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmanın hakemi Jesus Gil Manzano’nun ilk yarıda Benfica lehine çaldığı penaltı pozisyonu, Galatasaray taraftarlarını isyan ettirdi.
Portekiz ekibinin hücumunda sol kanattan yapılan ortada hakem Marcao’nun ceza sahasında topa eliyle temas ettiğini tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaraylı futbolcular Marcao’nun topa göğsüyle dokunduğunu iddia etse de hakemin kararı değişmedi. Topun başına geçen Salvio Benfica’yı 1-0’lık üstünlüğe taşırken sosyal medyada hakemin kararına büyük tepki gösterildi.
İşte sosyal medyada pozisyona gösterilen tepkilerden bazıları:
Haksız penaltı..VAR olmalıydı
— uğur (@scoutcheff) 14 Şubat 2019
avrupalı hakemler de g.saray'ı sevmiyor.. penaltıyla alâkası yok..
— İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) 14 Şubat 2019
Yabancı hakem isteyenler online mı?
— Deniz Çoban (@denizcoban_) 14 Şubat 2019
Penaltı değildi
— Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) 14 Şubat 2019
Bence kotu degiliz. Rakibin pozisyonu yok. Sacma sapan bir penalti. Bizim kacirdigimiz pozisyonlar var. Ikinci yari daha fazla risk almaliyiz. Maci çevirme ihtimalimiz var.
— Prekazi Niyazi™ (@PrekaziNiyazi) 14 Şubat 2019
skandal penaltı ile geriye düştük, ikinci yarı hadi aslanlarım #SaldirGALATASARAY
— Ekrem ŞAHAN (@ShnEkrm) 14 Şubat 2019