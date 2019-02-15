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Galatasaray Benfica maçının ilk yarısında Galatasaray’da isyan! ‘Yabancı hakem isteyenler…’
Uefa Avrupa Ligi

Galatasaray Benfica maçının ilk yarısında Galatasaray’da isyan! ‘Yabancı hakem isteyenler…’

Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı maçın ilk yarısında çalınan penaltı, sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Jesus Gil Manzano'nun Galatasaray aleyhine çaldığı penaltı kararı tartışmalara neden oldu.

15 Şubat 2019 08:34

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmanın hakemi Jesus Gil Manzano’nun ilk yarıda Benfica lehine çaldığı penaltı pozisyonu, Galatasaray taraftarlarını isyan ettirdi.

Portekiz ekibinin hücumunda sol kanattan yapılan ortada hakem Marcao’nun ceza sahasında topa eliyle temas ettiğini tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaraylı futbolcular Marcao’nun topa göğsüyle dokunduğunu iddia etse de hakemin kararı değişmedi. Topun başına geçen Salvio Benfica’yı 1-0’lık üstünlüğe taşırken sosyal medyada hakemin kararına büyük tepki gösterildi.

15 Şubat 2019 Galatasaray Benfica maçında Hasan Şaş çılgına döndü! Galatasaray`ın UEFA Avrupa Ligi`nde Benfica ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takım gol attıktan sonra Hasan Şaş, konuk takımın yedek kulübesi ile tartıştı. Adeta çılgına dönen Hasan Şaş, zor sakinleştirildi. İlgili Haberi Oku

İşte sosyal medyada pozisyona gösterilen tepkilerden bazıları:

Son güncelleme 08:35 | 15 Şubat 2019
avrupa ligi BENFİCA galatasaray uefa
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