Galatasaray Benfica maçında Hasan Şaş çılgına döndü!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında konuk ettiği Benfica’ya 2-1 yenilerek tur şansınız zora sokan Galatasaray’da, Hasan Şaş’ın konuk ekibin yardımcı antrenörü ile tartışması maça damga vurdu. Karşılaşmanın 54. dakikasında Christian Luyindama’nın golüyle 1-1’lik beraberliği yakalayan Galatasaray büyük sevinç yaşarken Benfica kulübesi ise faul itirazında bulundu. Portekiz temsilcisi Luyindama’nın kafa topuna çıkarken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle 4. hakeme itiraz etti. Bunun üzerine Benfica kulübesine doğru koşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, kısa süreli tartışma yaşadı.

Galatasaray Benfica maçı sonrası Fenerbahçe`den olay yaratan hareket Galatasaray`ın sahasında Benfica`ya yenilerek UEFA Avrupa Ligi`nde turu zora soktığu maç sonrası Fenerbahçe`den olay yaratan bir paylaşım geldi. Fenerbahçe`nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Levent Şahin, Hasan Şaş’ı güçlükle sakinleştirdi.