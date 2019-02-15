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Galatasaray Benfica maçında Hasan Şaş çılgına döndü!
Uefa Avrupa Ligi

Galatasaray Benfica maçında Hasan Şaş çılgına döndü!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takım gol attıktan sonra Hasan Şaş, konuk takımın yedek kulübesi ile tartıştı. Adeta çılgına dönen Hasan Şaş, zor sakinleştirildi.

15 Şubat 2019 08:22

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında konuk ettiği Benfica’ya 2-1 yenilerek tur şansınız zora sokan Galatasaray’da, Hasan Şaş’ın konuk ekibin yardımcı antrenörü ile tartışması maça damga vurdu. Karşılaşmanın 54. dakikasında Christian Luyindama’nın golüyle 1-1’lik beraberliği yakalayan Galatasaray büyük sevinç yaşarken Benfica kulübesi ise faul itirazında bulundu. Portekiz temsilcisi Luyindama’nın kafa topuna çıkarken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle 4. hakeme itiraz etti. Bunun üzerine Benfica kulübesine doğru koşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, kısa süreli tartışma yaşadı.

15 Şubat 2019 Galatasaray Benfica maçı sonrası Fenerbahçe`den olay yaratan hareket Galatasaray`ın sahasında Benfica`ya yenilerek UEFA Avrupa Ligi`nde turu zora soktığu maç sonrası Fenerbahçe`den olay yaratan bir paylaşım geldi. Fenerbahçe`nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Levent Şahin, Hasan Şaş’ı güçlükle sakinleştirdi.

Son güncelleme 08:22 | 15 Şubat 2019
BENFİCA galatasaray Hasan Şaş
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