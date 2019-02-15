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Galatasaray Benfica maçı sonrası Fenerbahçe’den olay yaratan hareket
Uefa Avrupa Ligi

Galatasaray Benfica maçı sonrası Fenerbahçe’den olay yaratan hareket

Galatasaray'ın sahasında Benfica'ya yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde turu zora soktığu maç sonrası Fenerbahçe'den olay yaratan bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

15 Şubat 2019 08:14

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica’ya 2-1 mağlup oldu.

Maçın bitiş düdüğü itibariyle Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından “İyi geceler Fenerbahçe Ailesi” yazılı bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Galatasaray’dan transfer edilen savunma oyuncusu Serdar Aziz’in ön planda olması sarı kırmızılılara bir gönderme olarak algılandı. Paylaşımın altına yorum yapan birçok Fenerbahçe taraftarı, fotoğrafın Galatasaray’ın yenilgisine bir gönderme olduğu konusunda görüşlerini belirtti.

14 Şubat 2019 Galatasaray Benfica maçı sonrası Fatih Terim`den flaş açıklamalar: `Üvey evlat muamelesi yapıyorlar...` Galatasaray Benfica maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim, UEFA`nın Avrupa Ligi`nde VAR kullanmamasını eleştirdi. Terim, Pozisyonun penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta VAR var, burada yok. İsmi de UEFA Kupası derken tartışmalı penaltı kararı hakkında ise Penaltı %100 etki etti oyuna dedi. İlgili Haberi Oku

Öte yandan sarı lacivertlilerin paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce insan tarafından beğenildi.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı o paylaşım:

Son güncelleme 08:14 | 15 Şubat 2019
avrupa ligi BENFİCA Fenerbahçe galatasaray uefa
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