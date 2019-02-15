Galatasaray Benfica maçı sonrası Fenerbahçe’den olay yaratan hareket

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica’ya 2-1 mağlup oldu.

Maçın bitiş düdüğü itibariyle Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından “İyi geceler Fenerbahçe Ailesi” yazılı bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Galatasaray’dan transfer edilen savunma oyuncusu Serdar Aziz’in ön planda olması sarı kırmızılılara bir gönderme olarak algılandı. Paylaşımın altına yorum yapan birçok Fenerbahçe taraftarı, fotoğrafın Galatasaray’ın yenilgisine bir gönderme olduğu konusunda görüşlerini belirtti.

Galatasaray Benfica maçı sonrası Fatih Terim`den flaş açıklamalar: `Üvey evlat muamelesi yapıyorlar...` Galatasaray Benfica maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim, UEFA`nın Avrupa Ligi`nde VAR kullanmamasını eleştirdi. Terim, Pozisyonun penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta VAR var, burada yok. İsmi de UEFA Kupası derken tartışmalı penaltı kararı hakkında ise Penaltı %100 etki etti oyuna dedi. İlgili Haberi Oku

Öte yandan sarı lacivertlilerin paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce insan tarafından beğenildi.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı o paylaşım: