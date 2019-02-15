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Bir Alex değil tabiri ortaya nasıl çıkmıştır? Hadi ipucu sorusu (15 Şubat)
Diğer Sporlar

Bir Alex değil tabiri ortaya nasıl çıkmıştır? Hadi ipucu sorusu (15 Şubat)

Hadi ipucu 15 Ocak sorusu Alex de Souza'dan geldi! Alex ile Hadi bu akşam 20:30'da başlayacak ve büyük ikramiye 50 bin lira olacak. Peki, Dilimizden düşürmediğimiz "Bir Alex değil" tabiri ortaya nasıl çıkmıştır biliyor muyuz? İşte Hadi ipucu sorusu...

15 Şubat 2019 17:36

Hadi ipucu sorusu bugün Alex de Souza ile ilgili geldi. Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Alex de Souza’nın da konuk olacağı Hadi bilgi yarışması 50 bin lira dağıtacak. Hadi’de Merve Toy’un konuğu olacak Alex de Souza’nın hayatına dair araştırmalara başlandı. Hadi ipucu sorusu da Alex’den geldi. Peki, Bir Alex değil tabiri ortaya nasıl çıktı?

HADİ İPUCU SORUSU; BİR ALEX DEĞİL…

Alex ile Spor Gecesi bu akşam 20.30’da! Ödül H50.000 TL! Alex’li Spor Gecesi’ne hazır mısınız sevgili hadiciler? İpucumuz da tabii ki Alex’ten geliyor! Dilimizden düşürmediğimiz “Bir Alex değil” tabiri ortaya nasıl çıkmıştır biliyor muyuz?

CEVAP: Rıdvan Dilmen söyledi.

Son güncelleme 17:36 | 15 Şubat 2019
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