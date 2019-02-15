Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: ‘Oynanan futboldan memnunum’

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Benfica’da teknik direktör Bruno Lage mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının performansını değerlendiren Lage, “Oynanan futboldan, takımın ortaya koyduğu futboldan memnunum. Sonradan gelen oyuncuların takıma gösterdiği uyumdan memnun kaldım. Bazı oyuncular istenilen performansa ulaşamadı ama genel olarak oynanan futboldan memnunum” dedi.

“Altyapıdan gelen 7 oyuncuyla, Galatasaray deplasmanında kazanılan galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine Lage, altyapıdan gelen 7 oyuncuyla maçın kazanılmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyduğunu söyledi. Galatasaray Benfica maçı sonrası Fatih Terim`den flaş açıklamalar: `Üvey evlat muamelesi yapıyorlar...` Galatasaray Benfica maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim, UEFA`nın Avrupa Ligi`nde VAR kullanmamasını eleştirdi. Terim, Pozisyonun penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta VAR var, burada yok. İsmi de UEFA Kupası derken tartışmalı penaltı kararı hakkında ise Penaltı %100 etki etti oyuna dedi. İlgili Haberi Oku

“MAÇA PRESLE BAŞLAYACAKLARINI BİLİYORDUK”

Ligde ve Avrupa’da önlerinde uzun bir maraton olduğunu belirten Lage, her kadro tercihinde riskler olduğunu ancak bu riskleri almak zorunda olduğunu belirtti.

Galatasaray’a iyi çalıştıklarını yineleyen Bruno Lage, şöyle konuştu: “Dün de söylediğim gibi. Büyük bir takımla oynayacaktık, sıcak bir ambiyansta. Bunun bilincindeydik. Maça presle başlayacaklarını biliyorduk. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Hiçbir topu bırakmadılar. Tabii ki daha kazanılmış bir şey yok, ikinci bir maç var. O maçın sonunu görmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Çok yetenekli futbolcuları var. Ama bu yetenekleri son vuruşlarda kullanamadılar. Onun dışında güçlü bir takıma karşı oynadık.” Hasan Şaş, Benfica yedek kulübesiyle tartıştı! Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, 2-1 kaybettikleri Benfica karşılaşmasının ikinci yarısında attıkları golden sonra rakip takımın yedek kulübesiyle tartıştı İlgili Haberi Oku