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Barcelona, Valverde’nin sözleşmesini uzattı
İspanya La Liga

Barcelona, Valverde’nin sözleşmesini uzattı

La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı.

15 Şubat 2019 12:11

Barcelona, Teknik Direktör Ernesto Valverde’nin sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Valverde ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu. 2017-2018 sezonunda takımın başına geçen İspanyol teknik adam, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

Ernesto Valverde’nin öğrencileri bu sezon ligde 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 51 puanla zirvede bulunuyor. Barca, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda da Fransız ekibi Lyon ile mücadele edecek.

Barcelona, Valverde yönetiminde çıktığı 96 resmi maçta 65 galibiyet, 22 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Son güncelleme 12:11 | 15 Şubat 2019
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