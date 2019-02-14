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Yıldırım Demirören’e tepki yağdı! ‘Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir rezilliğe izin vermezler’
Futbol

Yıldırım Demirören’e tepki yağdı! ‘Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir rezilliğe izin vermezler’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu şirketin iddia ihalesini kazanması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, durumu skandal olarak nitelerken, Yıldırım Demiören'in TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiği fikrinde birleşti.

14 Şubat 2019 07:21

“Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları”nın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması” işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu gerçekleştirildi. İddaa ihalesinde en iyi teklifi % 0.2 komisyon ile Demirören-Scientific Games ortaklığı olan Şans Ortak Girişim Grubu verirken, 10 yıl geçerli olacak ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’e ait şirketin ortağı olduğu girişime İddaa ihalesinin verilmesi, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

13 Şubat 2019 TFF Başkanı Yıldırım Demirören`e ne `başkan` dayandı ne hoca! 7 yılda... Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu`nun istifa kararı sonrasında 7 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunan Yıldırım Demirören`in karnesine bir istifa daha eklenmiş oldu. Aradan geçen zamanda 3 MHK Başkanı değişirken 3 kez de teknik direktör değişikliğine gidildi. İşte Demirören`in TFF karnesi... İlgili Haberi Oku

TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in İddaa ihalesini kazanmasının şaibeye yol açacağı şeklinde yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları, Twitter üzerinden durumu eleştirdi.

Yıldırım Demirören’in, TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiğini savunan sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkilerden bazıları şöyle:

 

Son güncelleme 07:21 | 14 Şubat 2019
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