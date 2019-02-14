SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kaçakçıların gündemi kanser
UEFA’dan Sergio Ramos’a ‘sarı kart’ soruşturması!
Şampiyonlar Ligi

UEFA’dan Sergio Ramos’a ‘sarı kart’ soruşturması!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında bilerek sarı kart gördüğü gerekçesiyle Real Madrid kaptanı Sergio Ramos hakkında soruşturma başladı.

14 Şubat 2019 23:51

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax’ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta gördüğü sarı kart nedeniyle Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, karşılaşmanın 90. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ramos’un maçtan sonra yaptığı yorumlara ilişkin disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Sarı kartı kasten görüp görmediği incelenecek İspanyol futbolcu Ramos, mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Skora bakınca sarı kart görmeyi zorlamadım dersem yalan söylemiş olurum.” ifadesini kullanmıştı.

14 Şubat 2019 Real Madrid`de Vinicius Junior rüzgarı: `Hazard`ı almalarına gerek yok` Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ajax`ı 2-1 mağlup eden Real Madrid`de genç futbolcu Vinicius Junior sergilediği performansla göz doldurdu. Bazı taraftarlar Real Madrid`in Hazard`ı transfer etmesine gerek kalmadı görüşünde birleşti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:51 | 14 Şubat 2019
ajax Real Madrid sergio ramos uefa
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 13:30
0
-
2
Antalyaspor
Alanyaspor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR