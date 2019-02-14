UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Arsenal, Belarus’ta buz tuttu

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında BATE Borisov’a konuk olan Arsenal, şok bir skorla 1-0 mağlup oldu.

Maçın 45. dakikasında Stanislav Dragun’un attığı golle 1-0 öne geçen Belarus ekibi, ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Arsenal’in forveti Alexandre Lacazette 85. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İki takım 21 Şubat’ta rövanş mücadelesi için İngiltere’de bir araya gelecek.

GECENİN SONUÇLARI

Krasnodar 0-0 Bayer Leverkusen

Lazio 0-1 Sevilla

Olympiakos 2-2 Dinamo Kiev

Rapid Wien 0-1 Inter

Slavia Praha 0-0 Genk

Rennes 3-3 Real Betis