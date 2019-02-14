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UEFA Ajax’ın golünün VAR’la neden iptal edildiğini açıkladı
Şampiyonlar Ligi

UEFA Ajax’ın golünün VAR’la neden iptal edildiğini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, deplasmanda Ajax'ı 2-1, Tottenham da sahasında Borussia Dortmund'u 3-0 yendi. UEFA, Ajax-Real Madrid maçında bir ilk gerçekleştirdi.

14 Şubat 2019 09:44

Johan Cruyff Arena’da Hollanda ekibi Ajax’a konuk olan turnuvanın son şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, 60. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Marco Asensio’nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

Öte yandan Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, takımının formasıyla 600. maçına çıktı. Benzema ise Şampiyonlar Ligi’ndeki 60. golünü attı.

Bu arada karşılaşmanın 37. dakikasında Ajax’ta Nicolas Tagliafico’nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden faydalanılarak iptal edildi. Pozisyonun tekrarını izleyen hakem Damir Skomina, Tadic’in ofsaytta olduğunu belirleyerek golün iptaline karar verdi. Böylece organizasyonda son 16 turundan itibaren kullanılmaya başlanan VAR sisteminin yardımıyla Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez bir gol iptal edilmiş oldu.

UEFA VAR’ın golü iptal etmesinin ardından Şampiyonlar Ligi’nin twitter hesabından pozisyonun görselini paylaşarak golün neden iptal edildiğini anlattı.

UEFA golün iptal nedenini iki tweet’le şöyle açıkladı:

Ajax-Madrid maçının 38. dakikadasında Nicolas Tagliafico’nun kafa golü VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıdı. Hakem incelemede Tagliafico’nun takım arkadaşı Dusan Tadic’in hem ofsayt pozisyonunda olduğu hem de kalecinin topa doğru hareketini engellediğini tespit etti. Bu VAR protokolüne uygun olup gol doğru bir biçimde iptal edilmiş ve ofsayt için frikik kararı verilmiştir.

Günün diğer maçında ise İngiltere’nin Tottenham takımı, Wembley Stadı’nda ağırladığı Almanya ekibi Borussia Dortmund’u 47. dakikada Son Heung-Min, 83. dakikada Jan Vertonghen ve 86. dakikada Fernando Llorente’nin attığı gollerle 3-0’lık skorla geçti.

Borussia Dortmund’da milli futbolcu Ömer Toprak, mücadelede 90 dakika forma giydi.İki karşılaşmanın rövanşı da 5 Mart’ta oynanacak.

14 Şubat 2019 Şampiyonlar Ligi`nde gecenin sonuçları belli oldu! Şampiyonlar Ligi`nde iki maç oynandı. Real Madrid Ajax`ı deplasmanda yenerken, Tottenham, sahasında Borussia Dortmund`u mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:44 | 14 Şubat 2019
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