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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu!
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde iki maç oynandı. Real Madrid Ajax'ı deplasmanda yenerken, Tottenham, sahasında Borussia Dortmund'u mağlup etti.

14 Şubat 2019 07:32

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda heyecan iki maçla devam etti.

Ajax ile Real Madrid Johan Cruyff Arena’da karşılaştı. Karim Benzema ile 60. dakikada öne geçen Real Madrid, 75. dakikada Hakim Ziyech’in golüne engel olamadı. Karim Benzema’nın yerine oyuna giren Marco Asensio’nun 87. dakikada gelen golü ile Real Madrid yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Real Madrid’in üstünlüğü ile sona erdi. Real Madrid, rakibine oranla etkisiz bir oyun ortaya koymasına rağmen, 5 Mart’ta Madrid’de oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı. Bu maçta sarı kart gören Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, cezalı duruma düştü.

Sergio Ramos, İspanya’da oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, takımının formasıyla 600. maçına çıktı. Benzema ise Şampiyonlar Ligi’ndeki 60. golünü attı.

AJAX’IN GOLÜ VAR’A TAKILDI

Bu arada karşılaşmanın 37. dakikasında Ajax’ta Nicolas Tagliafico’nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden faydalanılarak iptal edildi. Pozisyonun tekrarını izleyen hakem Damir Skomina, Tadic’in ofsaytta olduğunu belirleyerek golün iptaline karar verdi. Böylece organizasyonda son 16 turundan itibaren kullanılmaya başlanan VAR sisteminin yardımıyla Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez bir gol iptal edilmiş oldu.

14 Şubat 2019 Şampiyonlar Ligi`nde tarihi an! Bir ilk yaşandı Şampiyonlar Ligi`nde Ajax ile Real Madrid arasında oynanan maçta bir ilk yaşandı. İlgili Haberi Oku

TOTTENHAM FARKLI KAZANDI

Gecenin diğer maçında Tottenham, sahasında Borussia Dortmund’u konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Tottenham, 47. dakikada Son Heung-min ile öne geçti. 83. dakikada Jan Vertonghen farkı ikiye çıkardı. Fernando Llorente’nin 86. dakikada attığı gol maçın sonucunu belirledi.

Borussia Dortmund’da milli futbolcu Ömer Toprak, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Wembley’de oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Tottenham, 5 Mart 2019’da Almanya’da oynanacak rövanş maçına büyük avantajla çıkacak.

Son güncelleme 07:32 | 14 Şubat 2019
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