Rodellega adliyeden parasını istedi… Dolandırıcıların hedefi olmuştu!

Can ÖZÇELİK / ÖZEL HABER Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Hugo Rodallega, ‘icra tebligatı’ yöntemiyle 2 buçuk milyon lira dolandırılmak istenmiş olay fark edilince dolandırıcılar engellenmişti. Rodallega'nın avukatları İstanbul Adliyesi'ne gelerek açıklama yaptı. Avukatlar Emin Özkurt ve Mikail Hasbek, icra kasasında tutulan 2 buçuk milyon liranın müvekkillerine hâlâ verilmediğini söyledi.

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Olayın üzerinden 44 gün geçtiğini ifade eden avukatlar, “Organize anlamda çalışıldığı bir faaliyet olduğu, bu sahte tebligatta kim varsa hepsinin birbirleriyle bağlantıları ortaya çıkmış oldu. Hukuk hakkını haklıya vermektir. Müvekkilimiz hala hakkına kavuşmuş değil. Müvekkilime parası iade edilmedikçe mağduriyeti devam etmektedir” dedi.

DOLANDIRICILARIN KURBANI OLMUŞTU

Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega dolandırıcıların kurbanı olmuştu… Sahte haciz oyunuyla banka hesaplarından 2 milyon 500 bin lirası alınmak istenen golcü futbolcunun parası avukatlarının yardımıyla son anda kurtarılmıştı.

Bordo mavililerin Antalya'daki devre arası kampında büyük bir şok yaşayan yıldız futbolcu İstanbul'a gelerek avukatları aracılığıyla Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

TEK MAĞDUR RODALLEGA DEĞİL

Rodallega'nın avukatı konu ile ilgili yaptığı açıklamada ”Duruma son anda el koyduk. Türkiye'deki yabancı oyuncular bizim misafirimiz. Başka yabancı oyuncularında olduğu bilgisi elimizde. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Bize gelen duyumlara göre 15-20 milyonluk bir durum söz konusu. Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor. Tek mağdur Rodallega değil, başka futbolcularda var. Pazartesi günü İcra Hukuk Mahkemesi'nde tedbir kararı aldık, dosyayı durdurduk. Kuaför dükkanına tebligat göndermek suretiyle, hiçbir resmi alacak yokken haciz yapılmış. 50-100 bin TL yerinden oynarken bir banka memuru haberdar eder hesap sahibini, milyonların üzerinde bir rakam icra mahkemesine gelirken banka memur ya da yöneticisi haber dahi etmiyor. O kadar çok şey birleşmiş ki Rodallega'nın adresiyle alakası olmayan bir tebligat, zamanında engel olamasak paralar uçup gidecekti. Bir çeteyle karşı karşıyayız. Baktık ki başka futbolcular da var. Maalesef bir futbolcunun parası çekilmiş. Kıl payı kurtardık” demişti.