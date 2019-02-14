Real Madrid’de Vinicius Junior rüzgarı: ‘Hazard’ı almalarına gerek yok’

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi mücadelesinde deplasmanda Ajax’ı 2-1 yenerek rövanş öncesinde büyük avantaj sağlayan Real Madrid’de bir başka sevindirici durum da genç futbolcu Vinicius Junior’un oynadığı futbol oldu.

Son 16 Turu ilk maçındaki avantajlı skorla yarı final biletini kapmaya yaklaşan İspanyol devi, Hollanda deplasmanındaki performansıyla göz dolduran Vinicius Junior’u kazanmanın sevincini yaşıyor.

Ajax karşısında maça ilk 11’de başlayan 18 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, maç boyunca hücum organizasyonlarında etkili olmayı başarırken Karim Benzema’nın attığı golün de asistini gerçekleştirdi.

Karşılaşma boyunca Ajax’ın sağ beki Noussair Mazraoui’ye zor anlar yaşana Vinicius için bazı sosyal medya kullanıcıları “Real Madrid’in gelecek sezon Hazard’ı transfer etmesine gerek yok” yorumunda bulundu.

Oyun stili Neymar’a benzetilen genç futbolcu hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor.

Golden önce rakiplerini tek tek çalımlayan ve golün yaratıcısı olan Vinicius Junior, La Liga’da oynadığı 12 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. Ligde zaman zaman şans bulan ancak Kral Kupası maçlarında 7 kez forma giyen genç yıldız bu turnuvada 2 gol atıp 7 asist yapma başarısı gösterdi.

Sezon başında Flamengo’dan 61 milyon Euro bedelle transfer edilen Vinicius Junior, 2017 yılında altyapısında yetiştiği Flamengo’da profesyonel kariyerine adım atmıştı.