Marcao Benfica maçındaki penaltı pozisyonunu anlattı!

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, Benfica karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda topa ceza sahası içinde elle dokunduğu için hakemin penaltı noktasını gösterdiği pozisyonla ilgili konuşan Marcao, kararın yanlış olduğunu belirtti.

Yayıncı kuruluşa konuşan Marcao, “Bu zamana kadar dürüst olmayı ilke edindim. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki penaltı değildi. Kararı değiştiremeyiz artık ama penaltı değildi. Maçta yaptığımız hatalar da vardı. Onları bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Bu maçı unutup ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray`ın Benfica maçı sonrası Fenerbahçe`den olay paylaşım! Galatasaray`ın Avrupa Ligi`ndeki Benfica yenilgisi sonrasında Fenerbahçe`nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. İlgili Haberi Oku