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Marcao Benfica maçındaki penaltı pozisyonunu anlattı!
Uefa Avrupa Ligi

Marcao Benfica maçındaki penaltı pozisyonunu anlattı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenildiği maçın ardından konuşan Marcao, penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonla ilgili konuştu.

14 Şubat 2019 23:20

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, Benfica karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda topa ceza sahası içinde elle dokunduğu için hakemin penaltı noktasını gösterdiği pozisyonla ilgili konuşan Marcao, kararın yanlış olduğunu belirtti.

Yayıncı kuruluşa konuşan Marcao, “Bu zamana kadar dürüst olmayı ilke edindim. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki penaltı değildi. Kararı değiştiremeyiz artık ama penaltı değildi. Maçta yaptığımız hatalar da vardı. Onları bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Bu maçı unutup ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 12:58 | 15 Şubat 2019
galatasaray Marcao
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