Manchester United’ın efsane hocası Eric Harrison hayatını kaybetti

SKOR DIŞ HABERLER Manchester United’ın efsane hocası Eric Harrison, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Manchester United’ın dünyayı kasıp kavuran ve ’92 Sınıfı’ olarak adlandırılan kadrosunun temelini oluşturan David Beckham, Ryan Giggs, Gary ve Phil Neville kardeşler, Paul Scholes, Nicky Butt, Keith Gillespie, Robbie Savage gibi isimleri henüz gençken keşfeden Eric Harrison’ın ölümü, İngiliz devinde büyük üzüntüyle karşılandı. ’92 Sınıfı’nı A Takım’a çıkaran Sir Alex Ferguson, Eric Harrison için “Gelmiş geçmiş en iyi çalıştırıcılardan biriydi” ifadesini kullandı.

Manchester United logosuna sansür! En son 47 yıl önce kullanılmıştı İran`da Manchester United ile Paris Saint Germain arasındaki maçı yayınlayan kanal, İngiliz ekibinin logosuna sansür uyguladı. 1998 yılından bu yana Manchester United`ın kullandığı logoyu ekrana taşımayan İran kanalı, onun yerine en son 1972 yılında kullanılan logoyu tercih etti. İlgili Haberi Oku

İlerde dünya yıldızı olan isimlerdeki potansiyeli keşfetmesi ile tanınan Eric Harrison, dünya futboluna birçok isim kazandırdı. Halifax, Hartlepool, Barrow ve Southport gibi takımlarda oynadıktan sonra 1981 yılında aktif futbolculuk hayatını noktalayan Eric Harrison, Genç Takım Menajeri olarak çalışmaya başladı. Manchester United’ın altyapısının başına getirilen Eric Harrison, 1992-1995 yılları arasında genç takım liginde şampiyonluğu hiçbir takıma kaptırmadı.

Dusko Tosiç`in eşi Jelena Karleusa Sırp basınına 123 tane dava açtı! Beşiktaş`ın eski yıldızı Dusko Tosic`in eşi Jelena Karleusa hakkında çıkan aldatma davaları ile ilgili Sırp basınına 123 dava açtı. İlgili Haberi Oku

Manchester United, Eric Harrison’ın vefatı ile ilgili yaptığı açıklamada derin üzüntü içinde olduklarını belirtirken, efsane hocayı ‘Bizi yaratan adam’ olarak adlandırdı.