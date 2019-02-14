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Manchester United’dan Jose Mourinho’ya çılgın tazminat!
İngiltere Premier Lig

Manchester United’dan Jose Mourinho’ya çılgın tazminat!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın, teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleşme feshi için tecrübeli çalıştırıcıya 19.6 milyon pound tazminat ödediği öğrenildi. Aralık 2018'de görevine son verilen Mourinho, Manchester United adına Premier Lig'de son 28 yılın en kötü başlangıcına imza atmıştı.

14 Şubat 2019 18:51

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırmanın bedeli ortaya çıktı.

Sezona son 28 yılın en kötü başlangıcını yapan Manchester United’ı 2016’dan beri çalıştıran Jose Mourinho, üst üste alınan kötü sonuçlar ve futbolcularla yaşadığı sorunlar nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

56 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesini fesheden Manchester United kulübünün tazminat bedeli olarak 19.6 milyon pound ödeme yaptığı öğrenildi.

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Bu rakamın, Manchester United’ın eski teknik direktörleri David Moyes ve Louis van Gaal’e ödenen tazminatın 4 katından fazla olduğu ifade edildi.

Mourinho’nun kovulmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ole Gunnar Solskjaer, 12 maçta sadece 1 yenilgi alırken takımı Premier Lig’de yeniden üst sıralara taşımayı başardı.

Manchester United kariyerinde Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho, 2016-17 sezonunda EFL Kupası’nı kazanırken 144 maçtan 84 galibiyetle ayrıldı.

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Son güncelleme 18:59 | 14 Şubat 2019
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