MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Benfica özet! GS Benfica karşısında istediğini alamadı

Galatasaray Benfica özet! Galatasaray Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Benfica’ya 2-1 mağlup oldu. 21 Şubat’ta oynanacak rövanş maçı için avantajı Benfica’ya kaptıran Galatasaray’da ilk gol penaltı tartışmalarının gölgesinde geldi. Maçın 27. dakikada Benfica Galatasaray karşısında Salvio’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray Benfica maçı ilk yarısı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Cimbom 54. dakikada golü buldu. Nagatomo'nun soldan kestiği ortaya arka direkte iki rakibi üzerinden T-Rex gibi yükselen Luyindama darbeli kafa vuruşuyla topu uzak direk dibinden ağlara gönderdi. Golün şokunu erken üstünden atan Benfica 64. dakikada Seferovic’in golü ile tekrar üstünlüğü yakaladı. Galatasaray Benfica özeti haberimizin içerisinde…

GALATASARAY BENFİCA ÖZET İZLE

GALATASARAY BENFİCA MAÇINDA ŞOK PENALTI

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı konuk eden Galatasaray, ilk yarıda verilen penaltı kararıyla 1-0 geriye düşerken sarı kırmızılı futbolcuların hakem Jesus Gil Manzano'ya yoğun itirazı vardı.

Portekiz ekibinin hücumunda sol kanattan yapılan ortada hakem Marcao'nun ceza sahasında topa eliyle temas ettiğini tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaraylı futbolcular Marcao'nun topa göğsüyle dokunduğunu iddia etse de hakemin kararı değişmedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`a `kurnazlık` yanıtı! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica maçı öncesinde gündeme dair açıklamalar yaparken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`un düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine de yanıt verdi İlgili Haberi Oku

FERNANDO’DAN GALATASARAY’A KÖTÜ HABER

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'yı konuk ederken müsabakanın 40. dakikasında sarı kart gören Fernando, 21 Şubat'ta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Bu sezon 21 resmi maçta forma giyen Brezilyalı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 6 maçın 4'ünde forma giymişti.

Rövanşta Fernando'nun yerine Ryan Donk'un görev yapması bekleniyor.