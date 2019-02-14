Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ‘kurnazlık’ yanıtı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica karşılaşması öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gündüz saatlerinde yaptığı basın toplantısında değindiği konulara yanıt veren Cengiz, şu ifadeleri kullandı;

“BEN İSTERİM Kİ RAKİP TAKIM BAŞKANLARI TFF BAŞKANI OLSUN”

“Hiçbir kulüp başkanına antipatim yok. Ben hakemlerin hataları ısrarlı ve sürekli hale gelirse onun yapılmaması için, yalnız bizim için değil dinlendirilmesi kanaatindeyim.”

“Galatasaray yöneticisinin 24 saat içinde TFF’den istifa edip geri gelmesinde en ufak hamlemiz yok. Ben isterim ki rakip takımlarımın başkanları TFF Başkanı olsun. Buna Ali Koç da dahil. İkinci başkanları da MHK Başkanı olsun. Bundan rahatsızlık duymam”

“BU ÜLKENİN BARIŞA İHTİYACI VAR”

“En ateşli fanatik rakip takım taraftarı veya başkanı TFF Başkanı olsun. Eğer oyunu kurallarına göre oynayacaksa bizim için sorun yok. Bu ülke gerginlik yaşıyor. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Tanzim satışları yapılıyor. Devlet beka savaşı veriyor” Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan flaş açıklamalar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, iddaa ihalesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören`in görevine devam etmemesi gerektiğini söyledi. Ali Koç, Dünyanın başka bir yerinde devam etmesi mümkün değildir` yorumunda bulundu. İlgili Haberi Oku

“HİLEYLE, HURDAYLA İŞ ÇEVİRMEYELİM”

“Bugün ben şampiyon olurum, yarın sen olursun. Ama hileyle, hurdayla iş çevirmeyelim. Sahaya çıkalım ve mertçe mücadele edelim. Yusuf Namoğlu’nu görevde bulunduğu sürece hiç aramadım. Benim alnım açık. Ben de maç seyretmek istiyorum. Ben ceza yedim herkes ceza yesin demiyorum. Çifte standart yapılmasın. Rakip takımın acısından zevk alıyorsam bende bir sakatlık vardır”

“ŞARK KURNAZLIĞI BAŞKA BİR ŞEYDİR”

Öte yandan “Fenerbahçe’den Fatih Terim’in ‘Hakemler de hata yapabilir’ açıklaması için ‘kurnazlık’ ifadesi kullanıldı, ne söylersiniz?” sorusuna yanı veren Cengiz, “Hocamız orada bir ironi yaptı. Ona kurnazlık denmez. Şark kurnazlığı başka bir şeydir, ona girmeyelim, orası üzer, kırar. Kimseyi kırmak istemiyorum. Biz ‘VAR’ kayıtlarının açıklanmasını istedik. Açıklanmayınca da yanlış olduğunu söyledik, ceza aldık” dedi.