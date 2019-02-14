Galatasaray’ın Benfica maçı sonrası Fenerbahçe’den olay paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Benfica’yı ağırlayan Galatasaray 2-1’lik yenilgiyle rövanş öncesinde tur şansını zora soktu.

Maçın bitiş düdüğü itibariyle Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından “İyi geceler Fenerbahçe Ailesi” yazılı bir fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafta Galatasaray’dan transfer edilen savunma oyuncusu Serdar Aziz’in ön planda olması sarı kırmızılılara bir gönderme olarak algılandı.

Paylaşımın altına yorum yapan birçok Fenerbahçeli taraftar, fotoğrafın Galatasaray’ın yenilgisine bir gönderme olduğu konusunda görüşlerini belirtti.

Öte yandan sarı lacivertlilerin paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce insan tarafından beğenildi.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı o paylaşım;

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