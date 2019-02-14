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Galatasaray’da penaltı isyanı! ‘Yabancı hakem isteyenler online mı?’
Uefa Avrupa Ligi

Galatasaray’da penaltı isyanı! ‘Yabancı hakem isteyenler online mı?’

Galatasaray-Benfica maçında hakem Jesus Gil Manzano'nun Portekiz ekibi lehine verdiği penaltı tartışmalara neden oldu.

14 Şubat 2019 21:58

UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’yı konuk eden Galatasaray, ilk yarıda verilen penaltı kararıyla 1-0 geriye düşerken sarı kırmızılı futbolcuların hakem Jesus Gil Manzano’ya yoğun itirazı vardı.

Portekiz ekibinin hücumunda sol kanattan yapılan ortada hakem Marcao’nun ceza sahasında topa eliyle temas ettiğini tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaraylı futbolcular Marcao’nun topa göğsüyle dokunduğunu iddia etse de hakemin kararı değişmedi.

Topun başına geçen Salvio Benfica’yı 1-0’lık üstünlüğe taşırken sosyal medyada hakemin kararına büyük tepki gösterildi.

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Son güncelleme 22:05 | 14 Şubat 2019
BENFİCA galatasaray Jesus Gil Manzano penaltı
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