Galatasaray’da penaltı isyanı! ‘Yabancı hakem isteyenler online mı?’

UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’yı konuk eden Galatasaray, ilk yarıda verilen penaltı kararıyla 1-0 geriye düşerken sarı kırmızılı futbolcuların hakem Jesus Gil Manzano’ya yoğun itirazı vardı.

Portekiz ekibinin hücumunda sol kanattan yapılan ortada hakem Marcao’nun ceza sahasında topa eliyle temas ettiğini tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaraylı futbolcular Marcao’nun topa göğsüyle dokunduğunu iddia etse de hakemin kararı değişmedi.

Topun başına geçen Salvio Benfica’yı 1-0’lık üstünlüğe taşırken sosyal medyada hakemin kararına büyük tepki gösterildi.

Haksız penaltı..VAR olmalıydı — uğur (@scoutcheff) 14 Şubat 2019

avrupalı hakemler de g.saray'ı sevmiyor.. penaltıyla alâkası yok.. — İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) 14 Şubat 2019

Yabancı hakem isteyenler online mı? — Deniz Çoban (@denizcoban_) 14 Şubat 2019

Penaltı değildi — Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) 14 Şubat 2019

Bence kotu degiliz. Rakibin pozisyonu yok. Sacma sapan bir penalti. Bizim kacirdigimiz pozisyonlar var. Ikinci yari daha fazla risk almaliyiz. Maci çevirme ihtimalimiz var. — Prekazi Niyazi™ (@PrekaziNiyazi) 14 Şubat 2019

skandal penaltı ile geriye düştük, ikinci yarı hadi aslanlarım #SaldirGALATASARAY — Ekrem ŞAHAN (@ShnEkrm) 14 Şubat 2019

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