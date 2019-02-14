Galatasaray Benfica maçı saat kaçta hangi kanalda? GS Benfica Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray Benfica maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu taraftarlarca merakla araştırılıyor. Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica'yı konuk edecek. Devleri dize getirip bizleri gururlandıran Avrupa Fatihi, yeni bir zafer için Portekiz ekibi karşısına çıkıyor. İşte maçın detayları…

GALATASARAY BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Benfica maçı saat 20:55’te başlayacak ve beINSports 1’den yayınlanacak.

RAKİP TEKNİK ADAM İDDİALI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Galatasaray’la karşılaşacak Benfica’nın teknik direktör Bruno Lage, “Rakibi iyi analiz ettiğimizi ve buradan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

BENFİCA EKSİK GELİYOR

Benfica Kulübü, Türk Telekom Stadı’nda 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55’te oynanacak karşılaşma için İstanbul’a gelecek 20 kişilik kadroyu açıkladı.

Maç kafilesine sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa’nın yanı sıra takımın as oyuncuları Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas da dahil edilmedi.

Bu akşam İstanbul’a gelecek Portekiz ekibinin teknik direktör Bruno Lage tarafından belirlenen 20 kişilik kafilesinde yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Odisseas Vlachodimos, Mile Svilar, Ivan Zlobin

Defans: Yuri Ribeiro, Francisco Reis Ferreira, Andre Almeida, Sebastien Corchia, Ruben Dias

Orta saha: Andreas Samaris, Florentino Luis, Gedson Fernandes, Franco Cervi, Gabriel, Andrija Zivkovic, Filip Krovinovic, Eduardo Salvio, Rafa Silva

Forvet: Joao Felix, Jota, Haris Seferovic

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage iddialı konuştu UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Galatasaray`la karşılaşacak Benfica`nın teknik direktör Bruno Lage, Rakibi iyi analiz ettiğimizi ve buradan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY BENFİCA MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimas, Almeida, Ruben Dias, Ferro, Ribeiro, Salvio, Samaris, Gabriel, Rafa Silva, Felix, Seferovic